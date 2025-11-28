Берлінська про шанс України: чи вистоїть держава і народ у війні на виснаження

Марія Берлінська

Волонтерка Марія Берлінська оцінила стан України у війні та можливості держави вистояти.

Відповідний допис вона оприлюднила у Facebook.

Берлінська заявила, що Україна сьогодні втрачає найцінніше — людей:

“Ми втрачаємо людей. Швидко, мотивованих, кращих”.

За її словами, фронт “просідає”, і це можна побачити навіть за публічними картами ситуації. Україна також програє військово-технологічну гонку, що створює додаткові загрози в майбутніх боях. На цьому тлі військово-політичні еліти, за її словами, досі “інфіковані злодійством”, що послаблює країну зсередини.

Берлінська також наголосила на сильному тиску на президента та державу з обох боків:

“Тиснуть особисто на президента, і, на жаль, у світлі корупційної кризи є чим тиснути”.

Україні доводиться одночасно тримати удари на фронті, захищати цивільні міста та протистояти спробам примусити її до капітуляції.

Попри кризу, Берлінська бачить і сильні сторони.

Передусім — антикорупційні органи, які, хоч і зі “скрипом”, але працюють. Вона зазначила, що навіть за нинішніх умов в Україні діє свобода слова, проводяться мітинги, й ніхто не опиняється за це у в’язниці, як у Росії.

За її словами, це відкриває шанс на перезавантаження влади й відновлення довіри суспільства, що може об’єднати людей перед найскладнішою зимою.

Берлінська заявила, що війна може тривати в різних формах ще 10–12 років. Навіть “перемир’я”, за її словами, буде лише паузою між фазами одного й того самого конфлікту.

Головне завдання України — вистояти, доки Росія не почне руйнуватися зсередини:

“Якщо ми протримаємося — раніше чи пізніше Росія посипеться. Це тільки питання часу, волі і нашого терпіння”.

Волонтерка завершила звернення закликом не піддаватися ілюзіям та політичним казкам, а тверезо дивитися на ситуацію й консолідуватися перед викликами, які визначать майбутнє країни.