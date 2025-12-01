ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Метінвест Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні

Метінвест Ахметова - у п’ятірці лідерів за репутаційним капіталом за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших»

Група Метінвест увійшла до п’ятірки компаній з найвищим рівнем репутації в Україні за версією видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-порталу delo.ua. Рейтинг формували за підсумками діяльності компаній у 2025 році.

Метінвест посів п’яте місце у рейтингу: експерти відзначили сильні корпоративні комунікації компанії, прозорі взаємини з кредиторами та послідовну роботу над зменшенням боргового навантаження. Адже, попри війну та втрати, Метінвест від початку вторгнення погасив вже $670 млн боргових зобов’язань, з них понад $200 млн - у 2024 році.

Окремо компанію відзначили за програми допомоги громадам, військовим та працівникам: за 2022–2024 роки на ці ініціативи Метінвест спрямував $258 млн.

Учасників аналізували за низкою критеріїв: репутаційний менеджмент, стійкість до інформаційних атак, лояльність споживачів, інвестиції в корпоративну соціальну відповідальність, сила бренду роботодавця, ефективність комунікацій і взаємодії з державними інституціями. До першої п’ятірки рейтингу також увійшли ДТЕК, «МакДональдс» в Україні, «Vodafone Україна» та МХП.

Як відомо, Метінвест уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання назвало цю компанію «хребтом української економіки»: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Метінвест також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie