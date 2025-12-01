Дорога до Незалежності: як Микола Міхновський понад 100 років тому передбачив необхідність суверенітету

Микола Міхновський / © zbruc.eu

Реклама

1 грудня 1991 року народ України підтвердив своє прагнення жити у незалежній країні. На Всеукраїнському референдумі понад 90% виборців, а це майже 29 мільйонів людей, проголосували за суверенітет. Того ж дня відбулися вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук.

Вже 2 грудня 1991 року першими державами, що визнали нашу самостійність, стали Канада та Польща. Росія підтвердила суверенітет України 5 грудня.

Проте за незалежність, отриману тоді, наші предки боролися протягом усього XX століття. Першим ідеологом самостійництва став харківський адвокат Микола Міхновський, який ще у 1900 році написав свій трактат «Самостійна Україна».

Реклама

Чому тоді у Міхновського нічого не вийшло і чому його ідеї актуальні сьогодні — досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Перший державник: Микола Міхновський

Микола Міхновський народився на Полтавщині у родині священника, який правив українською мовою, попри її заборону. Ще під час навчання у Прилуцькій гімназії він організував підпільний український гурток.

Міхновський категорично відкидав ідею автономії у складі Російської імперії і наполягав на необхідності повного суверенітету та об’єднання всіх етнічних українських земель (включно з Кубанню). Українська мова для нього була основою національної ідентичності.

«Його ідеї ідеально сприймаються сьогодні, але дуже важко сприймалося тоді. Ми говоримо про початок ХХ століття. Люди тільки вийшли з імперії, яка розвалилася, дуже багато взагалі не усвідомлюють себе українцями, малоросами, хохлами, іншими. І тому ці його ідеї, вони, ґрунт був ще не підготовлений. За майже 100-річне існування, ґрунт вже підготовлений, і його ідеї сьогодні, ми на них дивимося абсолютно іншими очима, ніж, наприклад, дивилися українці 100 років тому», — каже історик Андрій Руккас.

Реклама

Адвокат і радикал

Міхновський навчався на юридичному факультеті Київського університету Шевченка, а згодом став популярним і дорогим адвокатом у Харкові. Він принципово виступав лише українською, а на його судові дебати ходили, як на вистави.

«Він мав ораторський дар. І слава про нього розійшлася Харковом. І люди хотіли почути Міхновського вживу. І щоб потрапити на ці його засідання, де він захищав людей, купували квитки, щоб послухати живого Міхновського», - каже Роман Коваль, президент історичного клубу «Холодний Яр»

Свої адвокатські гонорари Міхновський інвестував, зокрема, у розробку соляних копалень поблизу Слов’янська. Він був заможною людиною і мав салон у Харкові, де збиралася українська еліта.

Навколо Міхновського гуртувалися ті, хто боровся за українізацію. Він був радикальним і навіть закликав до терактів проти Росії на території України. Його однодумці понад сто років тому намагалися підірвати пам’ятник Пушкіну у Харкові, який зрештою був демонтований у листопаді 2022 року.

Реклама

«Тоді, в 1904 році, це справді був вчинок, це протестна акція проти оцього 250-річного так званого возз’єднання, фактично, панування і визискування України», - каже історик Андрій Руккас.

Українська революція та трагічний фінал

Через 17 років після того, як його тезу про самостійну Україну висміяли, почалася визвольна боротьба (Українська революція). До складу Української Центральної Ради увійшов і Міхновський.

Микола Міхновський створює два українські полки. У березні 1917 року на мітингу на Софійській площі він виступає одразу після Михайла Грушевського як представник українського війська. Там прозвучав його заклик до відновлення незалежності української церкви. На вулицях Києва вперше публічно з’явилися заборонені синьо-жовті прапори.

Проте державність, про яку він мріяв, була нетривалою.

Реклама

«Міхновський був державником. Проте, так сталося, що зачасто вище ставили свої інтереси люди, які виходили на рівні влади. І, зокрема, очевидно, це є відповідь, чому ми тоді програли ці визвольні змагання, тому що, нагадаю, люди просто орієнтувалися на партійність або на свої власні амбіції», - каже Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті.

Встановлена в Україні радянська влада намагалася схилити Міхновського до співпраці. Роман Коваль припускає, що це стало причиною його самогубства у 1924 році.

«Його затримали, був допит і ніби він, ми ж не бачили цієї сцени, І ніби він якийсь час перебував в льохах Чека, може, кілька годин, щоб відчути весь жах всього цього. І він зрозумів, що він може цього не витримати, катування, а зрадити Україні і закінчити цим своє життя він не хотів», - каже Роман Коваль, президент історичного клубу «Холодний Яр».

Місце поховання Міхновського було стерте з лиця землі, аби знищити пам’ять про борця проти Москви. Сьогодні на місці його могили на Байковому кладовищі, де вже стоять надгробки 60-х років, дослідник Роман Коваль облаштував місце пам’яті.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 новини 1 грудня. НАЖИВО з місця ПРИЛЬОТУ в ДНІПРІ! Про що домовились в США