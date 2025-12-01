Зв’язали й залишили в болоті: родину підозрюють у жорстокому вбивстві доньки

18-річна Райан Аль-Наджар. / © dailymail.co.uk

Нідерландські прокурори вимагають до 25 років ув’язнення для трьох членів сирійської родини Аль-Наджар у справі про жорстоке вбивство 18-річної Райан Аль-Наджар. Її тіло знайшли зв’язаним у болоті минулого року.

Про це пише Daily mail.

Звинувачення вважає це вбивством «заради честі». Прокурори також називають це «формою феміциду» (вбивство жінки через її стать). Головний мотив злочину — «західний» спосіб життя дівчини. Вона відмовилася дотримуватися суворих сімейних правил. Зокрема, дівчина не хотіла носити ісламську хустку.

18-річна Райан Аль-Наджар зникла 22 травня 2024 року. Це сталося у сімейному будинку в Йоре. Через шість днів її тіло знайшли біля Лелістада. Руки дівчини були зв’язані за спиною. У неї був кляп у роті, а щиколотки були зв’язані.

Під судом перебувають її брати: 23-річний Мохамед та 25-річний Муханад Аль-Наджар. Їх звинувачують у безпосередній участі у вбивстві. Їхній батько, Халед Аль-Наджар, підозрюється в організації злочину. Відомо, що чоловік втік до Сирії і його судитимуть заочно.

Конфлікт через TikTok і хіджаб

Прокурори розкрили нові деталі справи. За їхньою інформацією, причиною вбивства стало прийняття Райан західного способу життя. Це і розлютило її суворого батька. За даними обвинувачення, дівчина спілкувалася з хлопцями, користувалася соціальними мережами та відмовлялася носити хустку.

Ключовим моментом, який, ймовірно, спровокував смертельний напад, стало відео в прямому ефірі на TikTok. У ньому Райан з’явилася без хустки та з макіяжем. Прокурори повідомили суду, що перехоплені повідомлення в чаті свідчать про те, що це відео «збентежило» родину, оскільки не відповідало їхнім традиційним поглядам.

«Вбивства заради честі абсолютно неприйнятні. Це форма феміциду», — заявив прокурор.

ДНК батька та втеча до Сирії

Слідчі виявили ДНК Халеда Аль-Наджара (батька) під нігтями Райан, що свідчить про опір, який чинила дівчина. Обвинувачення стверджує, що вбивство сталося невдовзі після півночі. Батько нібито наказав синам забрати Раян, відвезти її у відлюдне місце та зустрітися з ним там.

Прокурори підкреслили, що хоча Халед був «рушійною силою», без допомоги синів Раяна «там взагалі б не було». Брати Мохамед та Муханад Аль-Наджар наполягають на своїй невинності. Вони стверджують, що вбивство скоїв сам батько.

За даними медіа, батько Халед нібито надіслав два електронні листи до голландської газети De Telegraaf, беручи на себе відповідальність та заявляючи про невинність синів. Проте прокурори це твердження спростували. Сестри загиблої підтримують братів і також вважають батька відповідальним.

Скасування захисту та міжнародні складнощі

Виявилося, що перед смертю Райан перебувала під наглядом поліції та отримувала захист. Проте його припинили до вбивства. Причина скасування захисту не розголошується.

Халед Аль-Наджар, як вважається, переховується в північній Сирії. Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів повідомило, що Нідерланди не мають можливості забезпечити його повернення для участі в судовому процесі, посилаючись на відсутність функціонуючих органів кримінального правосуддя для співпраці.

Однак Міністерство юстиції Сирії заперечило це, заявивши, що їхня система «повністю відновлена» та готова надавати правову допомогу. Проте жодного запиту від Нідерландів щодо цієї справи вони не отримували.

