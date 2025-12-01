Связали и оставили в болоте: семью подозревают в жестоком убийстве дочери

18-летняя Райан Аль-Наджар. / © dailymail.co.uk

Реклама

Нидерландские прокуроры требуют до 25 лет заключения для трех членов сирийской семьи Аль-Наджар по делу о жестоком убийстве 18-летней Райан Аль-Наджар. Ее тело нашли связанным в болоте в прошлом году.

Об этом пишет Daily mail.

Обвинение считает это убийством ради чести. Прокуроры также называют это «формой фемицида» (убийство женщины из-за ее пола). Главный мотив преступления — «западный» образ жизни девушки. Она отказалась соблюдать строгие семейные правила. В частности, девушка не хотела носить исламский платок.

Реклама

18-летняя Райан Аль-Наджар исчезла 22 мая 2024 года. Это произошло в семейном доме в Йоре. Через шесть дней ее тело обнаружили возле Лелистада. Руки девушки были связаны за спиной. У нее был кляп во рту, а лодыжки были связаны.

Под судом находятся ее братья: 23-летний Мохаммед и 25-летний Муханад Аль-Наджар. Их обвиняют в непосредственном участии в убийстве. Их отец Халед Аль-Наджар подозревается в организации преступления. Известно, что мужчина сбежал в Сирию и будет судим заочно.

Конфликт из-за TikTok и хиджаб

Прокуроры раскрыли новые детали дела. По их информации, причиной убийства стало принятие Райана западного образа жизни. Это и разозлило ее сурового отца. По данным обвинения, девушка общалась с ребятами, пользовалась социальными сетями и отказывалась носить платок.

Ключевым моментом, предположительно спровоцировавшим смертельное нападение, стало видео в прямом эфире на TikTok. В нем Райан появилась без платка и с макияжем. Прокуроры сообщили суду, что перехваченные сообщения в чате свидетельствуют о том, что это видео «смутило» семью, поскольку не отвечало их традиционным взглядам.

Реклама

«Убийства ради чести совершенно неприемлемы. Это форма фемицида», — заявил прокурор.

ДНК отца и бегство в Сирию

Следователи обнаружили ДНК Халеда Аль-Наджара (отца) под ногтями Райан, что свидетельствует о сопротивлении, которое оказывала девушка. Обвинение утверждает, что убийство произошло вскоре после полуночи. Отец якобы приказал сыновьям забрать Райан, отвезти ее в уединенное место и встретиться с ним там.

Прокуроры подчеркнули, что хотя Халед был «движущей силой», без помощи сыновей Райана «там вообще бы не было». Братья Мохамед и Муханад Аль-Наджар настаивают на своей невиновности. Они утверждают, что убийство совершил сам отец.

По данным медиа, отец Халед якобы направил два электронных письма в голландскую газету De Telegraaf, беря на себя ответственность и заявляя о невиновности сыновей. Однако прокуроры это утверждение опровергли. Сестры погибшей поддерживают братьев и тоже считают отца ответственным.

Реклама

Отмена защиты и международные сложности

Оказалось, что перед смертью Райан находилась под контролем полиции и получала защиту. Однако его приостановили к убийству. Причина отмены защиты не разглашается.

Халед Аль-Наджар, как считается, скрывается в северной Сирии. Министерство юстиции и безопасности Нидерландов сообщило, что у Нидерландов нет возможности обеспечить его возвращение для участия в судебном процессе, ссылаясь на отсутствие функционирующих органов уголовного правосудия для сотрудничества.

Однако Министерство юстиции Сирии отрицало это, заявив, что их система «полностью восстановлена» и готова оказывать правовую помощь. Однако ни одного запроса от Нидерландов по этому делу они не получали.

Напомним, 40-летний Хакан Айсал столкнул свою 32-летнюю жену Сэмру Айсал из 300-метровой скалы в живописной Долине бабочек в турецкой провинции Мугла. Свой жестокий поступок он совершил лишь через несколько минут после того, как совершил с ней несколько фотографий.

Реклама

Также ранее на трассе в Гарварде, в американском штате Иллинойс молодые супруги нашли застреленными в собственном авто.