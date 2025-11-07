Пенсіонер молотком і ножем убив падчерку та її чоловіка: причина розправи над подружжям приголомшує

Реклама

На західному узбережжі Великої Британії, 67-річного Дерека Мартіна засудили до довічного ув’язнення за вбивство 30-річної падчерки Хлої та її 33-річного чоловіка Джоша Бешфорда. Інцидент стався у червні 2023-го у будинку, де мешкало подружжя.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Тривалий час зловмисник заперечив звинувачення, стверджуючи, що на той час страждав на психічне захворювання. Суд кілька разів переносив засідання. Однак днями чоловіка засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном - 29 років.

Зловмисник хоч і був розлучений з матір’ю вбитої, але був дуже близький до подружжя та їхніх чотирьох дітей. Проводив багато часу в їхньому будинку, допомагаючи з хатніми справа та дітьми.

Мартін розповів, мовляв, “просто розлютився” після запеклої суперечки з Хлоєю через гроші. З його слів, він позичив падчерці приблизно 1500 фунтів стерлінгів, щоб допомогти парі купити нову машину та зробити ремонт у будинку. Вона мала щомісяця повертати йому борг, але прострочила платежі.

Вранці того дня, коли сталося вбивство, Мартін відвіз двох наймолодших дітей до школи, а потім потім навіть відвіз Хлою на сніданок до ресторану біля будинку. Повернувшись додому, Мартін почав займатися домашніми справами, але потім між ним і падчеркою сталася суперечка. Мартін розповів поліції, що після цього вихопив молоток зі своїх інструментів і вдарив її по голові. Коли жінка впала на підлогу, він пішов на кухню, взяв ніж і вісім вдарив, завдавши смертельних травм.

В обідню пору повернувся Джош. Зловмисник сховався і чекав на нього. Коли чоловік зайшов до спальні, шукаючи дружину, Мартін пішов туди і чотири рази вдарив його ножем у груди. Потім схопив ремінь і задушив до смерті.

Після подвійного вбивства чоловік спокійно забрати їхніх дітей зі школи та поїхав з ними на обід до McDonald's, а потім - до їхньої бабусі. Потім Мартін звернувся до поліцейської дільниці Брайтона та зізнався, що вбив двох людей.

У суді стало відомо: протягом місяців, що передували вбивствам, Мартін, який мав історію депресії та спроб самогубства, припинив приймати ліки та страждав від недосипання. Він постійно не спав і йому вдавалося поспати лише одну-дві години вночі перед тим трагічним днем.

