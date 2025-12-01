ТСН у соціальних мережах

Десять років магії: «Резиденція Санти» повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

На ВДНГ запускають найамбітнішу Резиденцію Санти — квитки вже у продажу.

Ігор Бережанський
"Резиденція Санти" на ВДНГ змінює традиції та вражає масштабами

З 5 грудня інтерактивно-розважальна локація «Резиденція Санти» запрацює в павільйоні №1 на ВДНГ. Вперше за 10 років роботи Резиденція засяє у відтінках синього кольору, створюючи атмосферу зимової казки та північного сяйва.

Ще в холі локації на гостей чекає високотехнологічна фотозона, де кожен зможе загадати своє бажання. А далі — протягом 45-хвилинного сеансу — на дітей чекає справжнє свято: фотосесія із Сантою, ігри з ельфами, написання магічного листа, виступ повітряної гімнастки та, звісно, солодкий подарунок. Це та сама найчарівніша мить, заради якої тисячі дорослих і дітей повертаються сюди рік за роком.

«Це найамбітніше втілення „Резиденції Санти“ за всю нашу історію. Адже наша локація — це сімейна традиція багатьох сімей, заради якої вони приїжджають з інших міст України. Тому створили простір, який вражає масштабами й зачаровує оформленням», — ділиться Олег Критський, СЕО Stage Show.

Отримайте незабутні емоції цієї зими. «Резиденція Санти» — це традиція, на яку чекають цілий рік! Купуйте квитки за посиланням: https://concert.ua/uk/events/rezidentsija-santy

Медіапартнери — 1+1 media, Київстар ТБ.

