- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 391
- Час на прочитання
- 1 хв
Наслідки російського удару по Дніпру: з’явилися фото
Представники влади показали фото руйнувань у Дніпрі після російської атаки. На кадрах видно пошкодження, руйнування, постраждалих та роботу екстрених служб.
Руйнування у Дніпрі 1 грудня внаслідок російського удару балістикою зафіксували на фото. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Кадри руйнувань поширили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Через російський удар балістикою по Дніпру пошкоджені СТО та підприємство. На місці працюють усі служби.
«Дякую нашим рятувальникам, медикам, комунальним службам, усім, хто допомагає. Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим», — написав у Мережі Лукашук.
Наслідки російського удару по Дніпру: з’явилися фото (18 фото)
Нагадаємо, через ракетну атаку по Дніпру 1 грудня загинули троє людей, ще 15 — постраждали.
Місцеві медіа писали, що удар у Дніпрі стався поряд з СТО.