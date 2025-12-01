ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
391
1 хв

Наслідки російського удару по Дніпру: з’явилися фото

Представники влади показали фото руйнувань у Дніпрі після російської атаки. На кадрах видно пошкодження, руйнування, постраждалих та роботу екстрених служб.

Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Дніпро 1 грудня

Наслідки атаки на Дніпро 1 грудня / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Руйнування у Дніпрі 1 грудня внаслідок російського удару балістикою зафіксували на фото. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Кадри руйнувань поширили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Через російський удар балістикою по Дніпру пошкоджені СТО та підприємство. На місці працюють усі служби.

«Дякую нашим рятувальникам, медикам, комунальним службам, усім, хто допомагає. Щирі співчуття рідним загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим», — написав у Мережі Лукашук.

Наслідки російського удару по Дніпру: з’явилися фото (18 фото)

дніпро
атака на Дніпро 1 грудня_2 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_4 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_3 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_9 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_6 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_5 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_7 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_8 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_1 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_2 / © Владислав Гайваненко

© Владислав Гайваненко

атака на Дніпро 1 грудня_4 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_5 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_3 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_7 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_1 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_6 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

атака на Дніпро 1 грудня_9 / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, через ракетну атаку по Дніпру 1 грудня загинули троє людей, ще 15 — постраждали.

Місцеві медіа писали, що удар у Дніпрі стався поряд з СТО.

