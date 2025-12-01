ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
82
1 хв

Через атаки РФ на енергетику знеструмлені споживачі трьох областей

В усіх областях України діють погодинні відключення світла обсягом до трьох черг.

Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Через російські атаки на енергооб’єкти України на ранок 1 грудня знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. В усіх регіонах України цього дня діють погодинні відключення світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Окрім знеструмлення жителів у трьох регіонах України, через вихід з ладу раніше атакованого ворожими дронами устаткування також є знеструмлені абоненти в Одеській області. В усіх регіонах тривають активні аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас, через попередні масовані ракетно-дронові атаки в усіх областях України 1 грудня вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

  • погодинні відключення світла обсягом від 0,5 до 3 черг,

  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В «Укренерго» закликали до ощадливого споживання електроенергії, адже це сприятиме меншій тривалості вимушених відключень світла.

До слова, унаслідок російської атаки дронами на Чернігівську область 1 грудня ворожі безпілотники влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Мені та у житловий будинок у Деснянській громаді. Зафіксовані руйнування, постраждали двоє 38-річних жінок.

