Через атаки РФ на енергетику знеструмлені споживачі трьох областей

Відключення світла

Через російські атаки на енергооб’єкти України на ранок 1 грудня знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. В усіх регіонах України цього дня діють погодинні відключення світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Окрім знеструмлення жителів у трьох регіонах України, через вихід з ладу раніше атакованого ворожими дронами устаткування також є знеструмлені абоненти в Одеській області. В усіх регіонах тривають активні аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас, через попередні масовані ракетно-дронові атаки в усіх областях України 1 грудня вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

погодинні відключення світла обсягом від 0,5 до 3 черг,

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В «Укренерго» закликали до ощадливого споживання електроенергії, адже це сприятиме меншій тривалості вимушених відключень світла.