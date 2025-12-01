Трамп готовий оприлюднити результати аналізів щодо стану здоров’я — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп нібито планує опублікувати результати свого недавнього дослідження МРТ, водночас «гадки не має», які саме частини тіла було обстежено.

Про це повідомляє BILD.

«Я пройшов когнітивний тест і склав його блискуче, чого вам би ніколи не вдалося», — заявив Трамп, коментуючи результати обстеження.

Останніми місяцями тривають активні обговорення стану здоров’я президента США. У липні Білий дім повідомив, що у Трампа діагностована хронічна венозна недостатність.

Недавнє дослідження МРТ знову підняло хвилю дискусій щодо його фізичного стану. Провідні демократи вимагають від президента повної відкритості.

«Очевидно, що президент фізично слабшає», — заявив в NBC Тім Вальц, який брав участь у президентській кампанії як кандидат у віцепрезиденти від Камали Гарріс.

Трамп водночас нібито «не має найменшого уявлення», що саме було обстежено. «Якщо ви хочете, щоб результати були опубліковані, я їх опублікую», — сказав президент журналістам, назвавши результати «ідеальними».

На запитання кореспондентки CBS, яку частину тіла обстежували, Трамп відповів: «Це було просто МРТ».

«Яку частину тіла? Це не був мозок, тому що я пройшов когнітивний тест і склав його блискуче», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час державного візиту до Великої Британії увагу привернула права рука президента США Дональда Трампа, на якій було помітно пляму, схожу на тональний крем.