Обстріл Дніпра 1 грудня: зросла кількість загиблих, та поранених

Атака на Дніпро 1 грудня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни вкотре атакували місто-мільйонник, від обстрілу у Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Telegram.

«Терористична атака російської балістичної ракети в межі серед місця міста. Ви самі бачите це на власних очах. Буквально хвилину тому поступила вже оновлена інформація. Вже підтверджена четверта загибель. Не троє, а четверо загиблих. І зараз ми звіряємося з лікарнями.По попереднім підрахункам 26 поранень. Різного ступеня. Але зараз 26. Сподіваємось, що буде менше. Скажемо так. Працюють всі, ви бачите, також на власні очі», — повідомив міський голова.

Мер звернувся до мешканців із проханням не заважати роботі служб:

«Я хотів би, користуючись нагодою, сказати один меседж, який просив би вас, щоб ви донесли до мешканців територіальної громади. Навіть я, особа під охороною, яку автівку знає все місто, не міг доїхати десь 40 хвилин, тому що були такі пробки шалені. Я просто звертаюся до всіх мешканців міста.

Також він зробив наголос на тому, що завжди потрібно реагувати на повітряну тривогу, щоб врятувати своє життя в умовах, в яких живе Україна наразі.

Рятувальник / © ДСНС

«Коли чути на вибух і коли є сигнал повітряної тривоги, якщо можна, не їздити по місту, тому що я стояв у цій пробці і навіть карети швидкої допомоги, автівки ДСНС і службові автівки, які їхали сюди, вони не могли проїхати, тому що просто руха не було. І, скажімо так, щоб доїхати, мені навіть власноручно приходилося розштовхувати автівки, щоб проїхати сюди. Тому я дуже-дуже прошу всіх мешканців міста. По-перше, це небезпечно. По-друге, це заважає працювати всім, поліції, рятувальникам, швидкої допомоги, комунальникам. Ну, я перепрошую, так трошки на емоціях, ну навіщо пертися сюди, особливо в епіцентр вибуху? Можна якось вибрати якісь паралельні маршрути, або просто відкласти свої справи десь на пів години, на годину і не їхати і не заважати роботі комунальних слуг, рятувальників, медиків та всім рештам? Дякую, колеги», — заявив Борис Філатов.

Оновлено

«40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані», — розповів в.о. очільника ОВА Владислав Гайваненко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 грудня близько 10:15 у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про можливе застосування балістичної зброї з Таганрогу та закликали мешканців ховатися в укриттях.