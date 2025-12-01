Атака на Дніпро: куди поцілила російська ракета і що кажуть очевидці

Атака на Дніпро / © Владислав Гайваненко

Кількість поранених у Дніпрі внаслідок ранкової атаки російською балістикою зросла до 40 людей. На жаль, відомо вже про чотирьох загиблих. Ворог пошкодив підприємство та станцію техобслуговування.

На місці удару працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Рятувальна операція на місці влучання балістики у Дніпрі ще триває, хоча розбір завалів активний. На цю мить маємо жахливі цифри: четверо загиблих та 40 поранених.

Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі, зокрема пошкоджено велике підприємство та СТО.

Свідчення очевидців: «Не встигли зреагувати»

Очевидці розповідають, що тривога увімкнулася буквально за мить до прильоту, не давши часу на реакцію.

«Тривога ж увімкнулася і одразу був прильот. Як зреагувати? Не встигли. Сходи не постраждали. Вийшли сходами. Багато пилу, гучно, багато сліз, переляканих людей. Все як завжди», — каже місцевий.

Працівники підприємства, яке зазнало удару, розповідають про катастрофічні наслідки.

«У нас дуже постраждало підприємство, рухнули стелі, повилітали вікна, завалило наш вхід трошечки. Ми вилазили, як могли. І є загиблі в нас. Загиблі люди вони не біля вікон були, тобто це прям всередині будівлі. Ми просто підприємство, яке просто відбиває шкіргалантерею», — каже працівник

