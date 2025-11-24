Мешканці Дніпра розповіли про перші хвилини пекла під час нічної атаки дронів: моторошні подробиці

Наслідки атаки на Дніпро

Нічна атака російських дронів на житловий сектор Дніпра призвела до вибухів, пожеж та руйнувань щонайменше п’яти багатоповерхівок. Внаслідок терору поранення отримали 15 людей, серед них є діти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Вибухова хвиля та заблоковані двері: історія вцілілих

Руйнування, вигорілі балкони та чорні діри замість вікон — такий вигляд має середмістя Дніпра після нічного удару.

Пан Владислав, чия оселя зазнала одного з найбільших пошкоджень, розповідає, що їх із дружиною врятувала лише миттєва реакція:

«Почули гул (дрона) і встигли сюди в коридор вискочити. Кімнат — однієї й другої нема. Мене вибуховою хвилею відкинуло на 4 метри по коридору. Дружині три шви наклали», — ділиться чоловік, якому зараз допомагають друзі та знайомі розбирати завали.

Сусідка пана Владислава ледь не загинула: після вибуху двері квартири заклинило.

«Сусідці поруч вибивали, вирізали двері. У неї на балконі пожежа була. Вона на кухні сиділа, поки відчинили двері,» — свідчить Владислав.

Ці кадри, що облетіли мережу, показують, як жінка була заблокована за віконними ґратами, чекаючи на допомогу, поки інші кричали, що «хтось горить на другому поверсі».

Чоловік розповів про вцілілий прапор

Вибух стався після опівночі, коли більшість мешканців спали, і вогонь одразу охопив кілька поверхів. Люди вибігали з квартир поранені та напіводягнені, а рятувальники боролися з полум’ям.

Пані Тамара, яка прибирає у під’їзді, розповіла про поранення свого чоловіка:

«Побачив, як дрон падає і чиркає прямо по верхівках дерев і пішов униз, потім гучний вибух. І в нас вилетіло вікно, чоловіку лоб порізало, брову, двері пошкодило, вікно повністю вилетіло».

Для пана Миколи справжніми рятівниками стали книги. Його район часто під обстрілами, тому він встановив навпроти вікна шафу.

«Не вспів задрімать, тільки чую на мені вже шафа з книжками… Скло, стеля — це все… Тільки склом порізало, а так, ну, там болить, там болить — це таке, ну, головне, відкритих ран немає,» — розповідає чоловік, який знайшов свого кота, що також вцілів.

У його квартирі вцілів ще один символ стійкості — невеликий прапор України, який висів у вікні майже від початку Незалежності.

«Він завжди тут стояв, два було, одного вже нема, а цей ще вцілів» — зворушливо додає Микола.

Наслідки атаки та стан постраждалих

Внаслідок атаки 15 людей отримали поранення. Трьох постраждалих госпіталізували з:

отруєнням продуктами горіння;

травмами голови;

рваними ранами.

Іншим допомогу надали на місці. Два під’їзди найбільш постраждалої багатоповерхівки мають сильні пошкодження, а балконні плити перебувають в аварійному стані. Наскільки серйозні структурні пошкодження будинку, мають встановити подальші обстеження.

