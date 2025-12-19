Лайка зробить вас сильнішими: науковці виявили несподіваний ефект "міцних" словечок

Лайка може збільшити витривалість під час тренувань

Дослідники виявили несподіваний спосіб підвищити фізичну витривалість та силу під час навантажень. Як з’ясувалося, вигукування лайливих слів змушує організм працювати на межі можливостей, значно покращуючи результативність тренувань.

Про це пише Daily Mail.

Науковець Річард Стівенс з Кільського університету пояснює, що лайка знімає внутрішні психологічні блоки та мобілізує увагу. Це дає відповідь на запитання, чому люди мимоволі починають лаятися під час важких випробувань на витривалість.

«Лайка — це буквально калорійно-нейтральний, без наркотиків, недорогий та легкодоступний інструмент для підвищення продуктивності», — сказав дослідник.

Попередні дослідження вже доводили, що лайка підвищує витривалість, наприклад, під час болючого занурення руки в крижану воду. Нове дослідження розкриває механізм цього ефекту.

У двох експериментах 192 учасники повторювали або лайку, або нейтральне слово під час віджимань від стільця. Після тесту вони оцінювали свій психічний стан: позитивні емоції, впевненість, неуважність та відчуття «потоку» — повного занурення в дію.

Результати, опубліковані в American Psychologist, показали, що ті, хто лаявся, тримали вагу свого тіла значно довше. Це пояснюється тим, що лайка підвищила їхню впевненість, ігнорування дискомфорту та допомогла досягти стану концентрації («потоку» — Ред.).

«У багатьох ситуаціях люди стримують себе — свідомо чи несвідомо — від використання всієї своєї сили. Лаючись, ми позбавляємося від соціальних обмежень і дозволяємо собі бути наполегливішими в різних ситуаціях», — наголосив Стівенс.

За словами дослідника, ефект від вживання лайливих слів може мати місце для застосування у спорті, реабілітації та в будь-якій ситуації, яка вимагає мужності чи наполегливості.

Нік Вошмут, один з авторів дослідження, заявив, що наступним етапом є перевірка, чи працює цей ефект в інших ситуаціях, де потрібно подолати вагання. Його лабораторія вже вивчає вплив лайки на публічні виступи та романтичні стосунки.

Результати дослідження показують, що лайка може покращувати фізичну продуктивність, збільшуючи зосередженість, впевненість та зменшуючи відволікання.

Раніше дослідники виявили несподіваний спосіб боротьби із безсонням. Фахівці з вивчення сну стверджують, що цей дивний тренд може позитивно впливати на якість нічного відпочинку.

