Цей дивний тренд допомагає подолати безсоння

Душ у темряві / © pexels.com

Мільйони людей у світі страждають від безсоння, але рішення може бути простішим, ніж здається. Новий вірусний тренд — душ у темряві — став справжнім відкриттям для тих, хто прагне розслабитися та швидко заснути без ліків.

Про це пише Daily Mail.

Фахівці з вивчення сну вже тривалий час радять дотримуватися простих правил у боротьбі з безсонням: відмовлятися від використання гаджетів перед сном, зменшувати споживання кофеїну та дотримуватися стабільного графіка відходу до сну й пробудження.

Водночас тепер експерти звертають увагу ще на один можливий чинник — теплий душ у темряві або з мінімальним освітленням. Цей підхід, що нещодавно став вірусним у соцмережах, може позитивно впливати на якість нічного відпочинку.

Медичні фахівці визнають, що поки не можуть однозначно пояснити механізм дії такого ефекту. Втім, існує припущення, що приглушене світло слугує сигналом для організму перейти в режим розслаблення, що допомагає швидше заснути.

«Дослідження показали, що теплий душ або ванна перед сном можуть покращити якість сну та скоротити час засинання. Ймовірно, це пов’язано з впливом теплої води на зниження температури тіла — а це ключовий сигнал для початку сну. Прийняття душу з приглушеним світлом також може сигналізувати організму, що настав час відпочинку, адже слабке освітлення сприяє виділенню одного з головних гормонів сну — мелатоніну. Це допомагає заспокоїтися та „перемкнутися“ перед сном, що полегшує засинання. Спокійна музика також може заспокоїти розум, хоча для декого сам звук води є достатньо розслаблювальним», — розповіла консультантка з медицини сну Королівської лікарні Бромптона докторка Еллі Гаре.

«Душ у приглушеному світлі сам по собі не вирішить серйозні або хронічні проблеми зі сном, але може стати корисною частиною заспокійливого вечірнього ритуалу», — додала клінічна керівниця напряму лікування безсоння в Boots Online Doctor докторка Клер Румс.

Практика прийняття душу в темряві вже багато років користується популярністю серед прихильників wellness-напрямів, які переконані, що вона допомагає «очистити енергетичні залишки дня та підготуватися до ночі, відпочинку або близькості».

Останнім часом ця звичка активно поширюється і в соцмережах, де користувачі охоче діляться власним позитивним досвідом.

«Один зі способів, як я перезавантажую свою нервову систему, будучи мамою в декреті, — це душ у темряві», — сказала авторка одного з відео в TikTok, яке набрало понад 12 тис. переглядів.

В іншому ролику користувачка зізналася, що вона «залежна від душу в темряві».

За інформацією Sleep Foundation, у середньому людині потрібно від 10 до 20 хв., аби заснути після вимкнення світла.

До слова, метааналіз 30 досліджень за участю 2500 осіб довів, що високоінтенсивна йога до 30 хв. двічі на тиждень покращує сон значно ефективніше, ніж ходьба, біг чи силові вправи. Вчені встановили, що позитивний ефект настає вже за 8–10 тижнів завдяки активації парасимпатичної нервової системи через контроль дихання та фізичне навантаження.