Путін назвав умови, за яких з боку Росії не буде нових "спецоперацій"

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін назвав умови, за яких з боку Москви не буде жодних нових «спецоперацій», а також зробив заяву щодо нападу на Європу.

Про це російський диктатор висловився під час «Прямої лінії» 19 грудня.

Звертаючись до Заходу, Путін вказав, що жодних нових «спецоперацій» не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть «дурити».

Реклама

Він також назвав нісенітницею твердження про те, що Росія може напасти на Європу.

За словами господаря Кремля, усі тільки виграють, якщо Європа та Росія співпрацюватимуть. Він зазначив, що РФ готова працювати з Європою, Великою Британією та США, «але на рівних».

Нагадаємо, Путін заявив про готовність завершити війну проти України лише на своїх ультимативних умовах червня 2024 року, що передбачають окупацію чотирьох областей. Він поскаржився на небажання Києва обговорювати «територіальне питання», хоча водночас визнав наявність певних «сигналів» щодо готовності до діалогу. Диктатор вкотре переклав відповідальність за продовження бойових дій на Україну та зажадав усунення вигаданих Кремлем «першопричин кризи».