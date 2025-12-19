Відголоски вибухів: під Житомиром люди перекрили важливу трасу

Вибух під Житомиром / © ТСН

Під Житомиром люди перекрили трасу М-06 Київ-Чоп. На протест вийшли мешканці села Березина, де влітку цього року сталися потужні вибухи і було пошкоджені житлові будинки.

Зараз люди вийшли з плакатами та вимагають компенсацію за пошкоджене вибухами майно, яку вони досі не отримали.

Очевидці кажуть, що громадяни перекривають трасу на десять хвилин і безперервно ходять пішохідним переходом, а потім дають можливість автівкам проїхати. Але на дорозі помітне велике скупчення транспорту в обидва напрямки.

Що кажуть у поліції?

У Національній поліції кажуть, що на місці присутні правоохоронці, які слідкують за охороною публічного порядку під час мітингу.

Що кажуть посадовці

Село Березина входить до складу Глибочицької територіальної громади.

За словами Сергія Сокальського, голови Глибочицької територіальної громади, мешканці Березини вимагали виплати грошей на відшкодування втраченого майна від уряду.

«Питання було не до сільської ради, а саме до уряду. До речі, люди вже розблокували Житомирську трасу, а от чи будуть знову її перекривати — невідомо. Сподіваюсь, що ні, якщо отримають кошти. Сьогодні на сесії селищної ради було ухвалено рішення про виплату другої частини матеріальної допомоги постраждалим. Спрямовано 7,3 мільйона гривень з місцевого бюджету. Люди отримають ці кошти від 23 до 24 грудня», — розповідає ТСН.ua Сергій Сокальський.

Та додає, що мешканці Березини вимагали саме виплат на відшкодування за втрачене майно з резервного фонду держбюджету від уряду.

«Відомо, що постраждали буде виділяти 90 мільйонів гривень Житомирська обласна державна адміністрація. А загальна сума збитків становить 234 мільйони 800 тисяч гривень. Різницю людям має виплатити уряд. Наскільки мені відомо рішення вже ухвалено, сподіваюсь, що у повному об’ємі ці кошти надійдуть постраждалим», — зазначає Сергій Сокальський.

Нагадаємо, 2 липня поблизу Житомира пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху були пошкоджені житлові будинки.