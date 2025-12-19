Як правильно чистити дерев’яну кухонну дошку: 3 ефективні способи

Дерев’яна кухонна дошка / © Credits

Реклама

Дерев’яна дошка залишається популярним кухонним інструментом, однак потребує уважного та регулярного догляду. Через щоденне використання на її поверхні з’являються мікропорізи й канавки, у яких можуть накопичуватися бактерії. Це створює ризик перехресного забруднення, особливо якщо на одній і тій самій дошці нарізають м’ясо, рибу та овочі.

Про це повідомило видання Real Simple.

Експерти з догляду за кухонним начинням наголошують: дерев’яну обробну дошку слід мити після кожного використання. Окрім цього, щонайменше раз на місяць її рекомендують ретельно очищувати, дезінфікувати та обробляти олією. Якщо дошка використовується дуже часто, такі процедури варто проводити кожні кілька тижнів. Водночас після нарізання хліба, лимона або складання бутербродів дошку можна не мити — достатньо струсити крихти та переконатися, що поверхня суха.

Реклама

Найпоширеніший спосіб очищення — миття вручну із засобом для миття посуду. Дерев’яні дошки категорично не рекомендують мити в посудомийній машині, адже тривалий контакт із водою та високі температури можуть призвести до деформації та розтріскування деревини. Такі пошкодження лише погіршують гігієну, оскільки у тріщинах легше затримуються бактерії. Під час миття важливо очищати обидві сторони дошки та ручку, якщо вона є, а після цього ретельно висушувати рушником і залишати до повного висихання на повітрі.

Для дошок, які використовувалися для сирого м’яса або птиці, фахівці радять додаткову дезінфекцію. Після стандартного миття застосовують слабкий розчин хлорного відбілювача — приблизно одна столова ложка на галон води. Дошку або занурюють у розчин, або рівномірно змочують ним поверхню, залишаючи на 2–3 хвилини. Після цього її знову миють із мийним засобом, ретельно споліскують і висушують, щоб прибрати залишки запаху відбілювача.

Ще один спосіб догляду — очищення лимоном і сіллю, яке рекомендують проводити раз на місяць. Для цього дошку посипають крупною сіллю, наприклад морською або кошерною, а потім натирають половинкою лимона, рухаючись уздовж волокон деревини. Такий метод допомагає видаляти плями та нейтралізувати запахи, зокрема після часнику чи риби. Суміш солі та лимонного соку залишають на кілька хвилин, після чого дошку промивають і добре висушують.

Щоб дерев’яна обробна дошка служила довше, радять не замочувати її у воді надовго, завжди висушувати після миття та зберігати у вертикальному положенні. Також рекомендують мати окремі дошки для м’яса, риби та овочів. Для кращої зносостійкості варто обирати дошки з клена або іншої твердої деревини із закритими волокнами. Якщо ж поверхня дошки має глибокі канавки, які складно очистити, її слід замінити.

Реклама

Щоб запобігти пересиханню, деформації та тріщинам, дошку раз на місяць змащують спеціальною олією для обробних дощок або харчовою мінеральною олією. Олію наносять тонким шаром на всі поверхні, залишають вбиратися на кілька годин або на ніч, а потім витирають надлишки. Це допомагає зберегти структуру деревини та продовжити термін служби кухонного виробу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що варто додати у воду під час миття підлоги, щоб аромат тримався 24 години.