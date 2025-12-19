Логістичний колапс на Одещині

Через атаку РФ і пошкодження мосту в Маяках Одеської області, люди не можуть потрапити з Одеси в Молдову і на південь Одеської області

Так, сьогодні поблизу села Маяки призупинено рух трасою Одеса–Рені. Фактично, це єдина дорога до півдня Одещини. Адже ще раніше через російські обстріли була закрита дорога через Затоку.

Місцеві пабліки пишуть, що люди на свій страх і ризик намагаються пройти пішки зруйнованим мостом, щоб потрапити в Одесу і навпаки. Але вже з’явилися «ділки», які нагаються наживитися на людському горі і придумати альтернативні маршрути

«Люди не можуть потрапити до Одеси, на Старокозачому все стоїть… Розглядають об’їзд через Кам’янець-Подільський із стоянням 3–4 доби. Ще пропонують варіань переплисти через Дністер, за що просять до 10 000 грн із особи, збираючи групи», — пишуть у місцевих пабліках.

Зазначається, що на кордоні з Молдовою посилено контроль. Рекомендується обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також «Мамалигу» та «Сокиряни». На КПП «Могилів-Подільський» збільшився транспортний потік.

Але вони далі на півночі і це додаткова відстань — а відповідно час і вартість поїздки.

Інші маршрути недоступні, адже ще 2022 року Україна закрила пункти пропуску на кордоні з невизнаним Придністров’ям.

Раніше експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов висловив думку — що російська армія завдає ударів по мостах в Одеській області, щоб відрізати від транспортного сполучення південно-західну частину регіону.