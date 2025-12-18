- Дата публікації
Атака РФ на Одещину: обмежено рух до кордону з Молдовою
Російська авіаційна атака на Одещині спричинила обмеження руху транспорту до кордону з Молдовою.
В Одеській області внаслідок авіаційної атаки російських військ обмежено рух транспорту до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Республікою Молдова.
Про це повідомляє ДПСУ України.
Як повідомили відповідні служби, удар було завдано по об’єкту критичної інфраструктури. Через це тимчасово призупинено рух автотранспорту трасою Одеса — Рені, яка веде до кордону з Молдовою.
Громадян закликають утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації безпекової ситуації та враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Інформація щодо термінів відновлення руху буде повідомлена додатково.
Нагадаємо, Росія атакувала дроном авто з дітьми на Одещині. Дрон поцілив у машину з мирними людьми, загинула жінка. Її троє дітей доправлені до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.