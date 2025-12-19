- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано вдаватися до самокритики
Найчорніший і, як наслідок, найнебезпечніший день місячного місяця, впродовж якого зірки рекомендують нам дотримуватися максимальної обережності: без нагальної потреби не залишати стін рідного дому, не спілкуватися з неприємними нам — особливо агресивно налаштованими — людьми.
Небажано також займатися самокритикою, оскільки вона може стати причиною серйозної депресії.
Сьогодні, 19 грудня, дотримуватися обережності необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них небажано вдаватися до самокритики — вона може бути небезпечною.
Овен
Овни, які через підвищену емоційність часто переходять від однієї крайності в іншу, то демонструючи крайній ступінь самовпевненості, то повністю заперечуючи всі свої пишноти, сьогодні можуть зациклитися на другому, що може загнати їх у тугу.
Діва
Діви, мабуть, є єдиним знаком зодіакального кола, якому не притаманні сумніви в собі та своїх силах, саме тому, почавши сьогодні критикувати себе, вони можуть дійти до справжньої депресії, з якої важко буде вийти — не варто до цього доводити.
Стрілець
Стрільці — максималісти, які нічого не роблять у пів сили: їм у всьому — зокрема й у самознищенні — необхідно дійти до самого дна. Сьогодні їм варто пам’ятати про те, що позбутися невпевненості в собі, яку вони можуть отримати в навантаження, цього разу буде непросто.
Читайте також:
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15–21 грудня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 грудня
Місячний гороскоп на 15–21 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Таро на тиждень 15–21 грудня 2025 року: сила волі, гармонія та нові відкриття