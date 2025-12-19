Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано вдаватися до самокритики

Гороскоп / © Credits

Небажано також займатися самокритикою, оскільки вона може стати причиною серйозної депресії.

Сьогодні, 19 грудня, дотримуватися обережності необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них небажано вдаватися до самокритики — вона може бути небезпечною.

Овен

Овни, які через підвищену емоційність часто переходять від однієї крайності в іншу, то демонструючи крайній ступінь самовпевненості, то повністю заперечуючи всі свої пишноти, сьогодні можуть зациклитися на другому, що може загнати їх у тугу.

Діва

Діви, мабуть, є єдиним знаком зодіакального кола, якому не притаманні сумніви в собі та своїх силах, саме тому, почавши сьогодні критикувати себе, вони можуть дійти до справжньої депресії, з якої важко буде вийти — не варто до цього доводити.

Стрілець

Стрільці — максималісти, які нічого не роблять у пів сили: їм у всьому — зокрема й у самознищенні — необхідно дійти до самого дна. Сьогодні їм варто пам’ятати про те, що позбутися невпевненості в собі, яку вони можуть отримати в навантаження, цього разу буде непросто.

