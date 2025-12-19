- Дата публікації
Готуються до Різдва: данський "запасний" принц показав нові фото своєї сім'ї та чарівного песика
Молодший син колишньої королеви Данії Маргрете II поділився святковими знімками у королівському Instagram.
Принц Йоагім опублікував передріздвяні фото зі своєю сім’єю — дружиною принцесою Марі, а також дітьми — графом Генріком та графинею Афіною.
«Різдвяні привітання із Вашингтона, округ Колумбія.
З нагоди Різдва 2025 року Його Королівська Високість принц Йоагім та принцеса Марі, а також граф Генрік та графиня Афіна передають різдвяні привітання з Вашингтона, округ Колумбія», — йдеться у підписі до знімків.
На фото можна побачити, як сім’я готується до святкового сезону та весело проводить час. Також на фотографії зображений їхній маленький домашній вихованець на прізвисько Серіза.
Раніше, нагадаємо, данська королівська родина показувала, як вони всі разом прикрашали ялинку у палаці.