Готуються до Різдва: данський "запасний" принц показав нові фото своєї сім'ї та чарівного песика

Принц Йоагім з дітьми Генріком та Афіною / © kongehuset.dk

Принц Йоагім опублікував передріздвяні фото зі своєю сім’єю — дружиною принцесою Марі, а також дітьми — графом Генріком та графинею Афіною.

«Різдвяні привітання із Вашингтона, округ Колумбія.

Принц Йоагім з домашнім вихованцем / © kongehuset.dk

З нагоди Різдва 2025 року Його Королівська Високість принц Йоагім та принцеса Марі, а також граф Генрік та графиня Афіна передають різдвяні привітання з Вашингтона, округ Колумбія», — йдеться у підписі до знімків.

Принц Йоагім з дітьми Генріком і Афіною / © kongehuset.dk

На фото можна побачити, як сім’я готується до святкового сезону та весело проводить час. Також на фотографії зображений їхній маленький домашній вихованець на прізвисько Серіза.

Графиня Афіна / © kongehuset.dk

Принцеса Марі / © kongehuset.dk

Раніше, нагадаємо, данська королівська родина показувала, як вони всі разом прикрашали ялинку у палаці.