Захопливі детективні серіали для тих, хто любить загадки

Захопливі детективні серіали / © Credits

Реклама

«Все її вина» (All Her Fault)

Головна героїня — жінка на ім’я Марісса. Одного разу вона приїжджає забрати свого сина після гри в будинку нового друга, їй відчиняє незнайома жінка, яка стверджує, що ніколи не бачила ані хлопчика, ані його матері. Матір розуміє, що її дитину викрали і починається розслідуваня, яре розкриває, щл кожен, хто знахидиться навколо Марісси, приховує таємниці.

«Дорога на цвинтар» (Down Cemetery Road)

У центрі сюжету — серія загадкових убивств, які відбуваються в Оксфорді. Все починається після страшного вибуху і загадкового зникнення дитини, а свідком подій стає жінка, яка мешкає по сусідству. Вона сумнівається в офіційному розслідуванні, яке веде поліція, тому звертається до приватної детективної агенції за допомогою.

«Відділ нерозкритих справ» (Department Q)

Цей кримінальний серіал розповідає про спеціальний підрозділ поліції, що займається давно забутими справами. Головний детектив відділу — Карл Мерк — разом зі своєю незвичною командою намагається знайти зниклу жінку, яку ніхто не бачив вже чотири роки.

Реклама

«Неприборканий» (Untamed)

Головний герой серіалу — харизматичний, але нещасний федеральний агент Кайл Тернер, який сам приховує таємницю. Він живе практично у лісі, оскільки дія серіалу відбувається на величезних просторах національного парку Йосеміті. Одного разу Кайлу доводиться розлідувати загадкову смерть молодої жінки, яка падає зі скелі.

«Кульгаві коні» (Slow Horses)

Британський шпигунський трилер розповідає про агентів британської розвідки MI5, які через помилки і провальні операції опинилися у особливому відділі для вигнанців. Керує ними грубий, цинічний, але дуже професіональний, агент Джексон Лемб. Попри статус невдах, ці агенти регулярно опиняються в центрі небезпечних змов, доводячи, що вони професіонали.