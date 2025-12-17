- Дата публікації
П’ять різдвяний комедій для приємного та затишного вечора вдома
Ніщо так не піднімає настрій, як добрі сімейні фільми. Ці комедії з веселими і навіть трохи банальними сюжетами, однак вони змусять вас усміхнутись і провести приємний вечір.
«Різдво з невдахами»
Головні герої — родружжя, яке втомилося від щорічної різдвяної метушні, тому вирішують вперше пропустити свято. Однак їхнє рішення викликає справжній переполох серед сусідів, для яких Різдво — майже святиня. Ситуація виходить з-під контролю, перетворюючись на низку комічних непорозумінь.
«Найкраща різдвяна вистава»
Група неслухняних дітей несподівано отримує головні ролі у різдвяній виставі, яка здається приреченою на провал. Під час репетицій відбувається суцільний хаос, та поступово він змінюється щирістю та зворушливими моментами.
«Джин»
Стародавній джин випадково звільняється напередодні Різдва і опиняється у сучасному світі. Виконуючи прохання людей, він швидко розуміє, що магія не завжди приносить щастя і знайомство з доброю родиною змінює його уявлення про сенс бажань і показує, що найцінніше не можна загадати — його можна лише відчути.
«Наша маленька таємниця»
Колишні закохані несподівано дізнаються, що їхні нові партнери — брат і сестра і святкувати Різдво їм усім оведеться разом. Щоб уникнути незручних запитань, колишні домовляються приховати спільне минуле та під час спільного перебування у них прокидаються старі почуття й недомовленості.
«Раптове Різдво»
Кожне Різдво Еббі та Джейкоб Рендалли та їхня маленька дочка Клер проводять разом з дідусем Лоуренсом Арманетті у мальовничому італійському селі, де той керує готелем. Але цього разу пара змушена відвідати Італію в середині серпня, щоб повідомити Лоуренсу та Клер про майбутнє розлучення. Дівчинка та дідусь вирішують влаштувати Різдво раніше, щоб змусити подружжя помиритися.