Святкова вечірка без стресу: поради з етикету

Святкова вечірка без стресу

Щоб ваші святкові вечори були легкими, комфортними та по-справжньому чарівними, видання Martha Stewart надало корисні та дієві поради, а також відповіді на найрозповсюдженіші запитання як обрати подарунки та правильно поводитися за столом.

Планування гостей. Краще запрошувати людей, які мають спільні інтереси, наприклад, сусідів, друзів або колег. Пам’ятайте про межі між роботою та особистим життям, адже вечірка з колегами потребує іншого підходу, ніж сімейна зустріч.

Час — це ввічливість . Зазначайте початок і кінець вечірки. Наприклад, 19:00–21:00 допоможе гостям правильно розпланувати час і не відчувати ніяковості.

Плюс один — з обережністю . Не беріть із собою додаткового гостя, якщо вас запросили одного. Якщо хочете запросити когось із близьких, уточніть у господаря заздалегідь.

Подарунки — красиво та продумано. Гостинний жест у вигляді вина чи солодощів завжди приємний, але це не обов’язково має подаватися одразу. Якщо хочете здивувати, обирайте подарунок відповідно до інтересів господаря, наприклад, для садівника — годівниця для птахів, для того, хто любить вечірки — стильні серветки чи келихи.

Коли залишати вечірку. Навіть якщо кінцевий час не зазначено, уважно стежте за сигналами: люди розходяться, музика тихшає, бар закривається. Перебування після сигналів закінчення вечірки вважається непристойним.

Соціальні мережі. Фотографії вечірки краще не викладати без дозволу господаря. Хтось може не хотіти розголошення місця чи складу гостей.

Допомога на вечірці. Якщо господар просить принести щось для столу — це чудова можливість зробити свій внесок. Краще уточнити, що конкретно приносити, щоб уникнути повторів.

Дотримуйтеся правил RSVP (фр. «Répondez s’il vous plaît», означає «Будь ласка, надайте відповідь»). Вчасне підтвердження участі допомагає господарю організувати простір і меню. Якщо з якихось причин запізнюєтесь із відповіддю, повідомте якомога швидше.

Знайомства на вечірці. Під час знайомства назвіть своє ім’я і зв’язок із господарем, наприклад: «Привіт, я Катерина, подруга Марини зі школи. А звідки ви знаєте господаря?» Це допомагає зав’язати легку розмову.

Взуття та комфорт. Багато господарів просять знімати взуття. Не хвилюйтеся — мають запропонувати шкарпетки чи одноразові капці, щоб було зручно.

Діти та дієти. Якщо вечірка для дорослих, дітей можна делікатно зайняти іншими активностями. А щодо дієтичних особливостей господарі зазвичай передбачають варіанти для веганів, безглютенові страви чи інші запити.

Телефон на паузу. Святкова вечірка — про живе спілкування. Телефон тримайте якомога далі від столу, важливі дзвінки приймайте в іншій кімнаті.

Подяка. Після святкового вечора завжди приємно надіслати господарю повідомлення з подякою. Це ввічливо та показує вашу вдячність за їхній час та зусилля.

Бонус-поради

Уникайте тем про гроші, політику, релігію та секс.

Якщо вечірка корпоративна, будьте обережні із запрошенням колег — не всі мають брати участь.

Святкові вечірки — це не тільки частування та напої, а й атмосфера, де кожен почувається комфортно. Коли ви дотримуєтеся простих правил етикету, то можете бути чарівним гостем і чудовим господарем одночасно.