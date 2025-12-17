Втекла від війни, але зустріла смерть в Австралії: у стрілянині загинула 10-річна українка

10-річна українка Матильда Полтавченко, яка загинула під час теракту в Австралії / © Getty Images

10-річна українка Матильда Полтавченко, яка шукала в Австралії порятунку від війни, стала жертвою антисемітського теракту на пляжі Бонді у Сіднеї. Її мати Валентина розповіла, як куля терориста обірвала життя дитини під час святкування Хануки.

Про це пише Mirror.

Після повномасштабного російського вторгнення до України 2022 року Валентина разом із родиною переїхала до Австралії, сподіваючись знайти там безпеку. Жінка була вдячна долі за те, що її синові не довелося опинитися на передовій.

Однак відчуття захищеності зникло в одну мить, коли Матильда стала однією з 16 жертв атаки, під час якої двоє чоловіків відкрили вогонь по людях. Поліція вважає, що йдеться про антисемітську атаку, натхненну ідеологією ІДІЛ.

Цього тижня, лише за кілька днів після смерті доньки, згорьована мати звернулася до людей. Вона зізналася, що була «такою щасливою», коли приїхала з України, але події недільного вечора, коли стрільці атакували учасників святкування Хануки, зруйнували її життя.

«Я забрала свого старшого сина з України, і я була такою щасливою, що він не там, не воює — що він тут у безпеці. Я не можу уявити, що за монстр стоїть на тому мосту, бачить маленьку дівчинку, яка біжить до свого батька, щоб сховатися, і натискає на курок. Це не був нещасний випадок. Це не була випадкова куля. Це була куля. Вона була випущена в неї», — розповіла Валентина.

Правоохоронці назвали імена двох підозрюваних — 24-річного Навіда Акрама та його 50-річного батька Саджида, який загинув на місці стрілянини.

За інформацією поліції Нового Південного Уельсу, молодшому Акраму висунуто 59 обвинувачень, пов’язаних із масовим розстрілом. Серед них — 15 пунктів обвинувачення у вбивстві, звинувачення у вчиненні терористичного акту, 40 епізодів заподіяння тяжких тілесних ушкоджень із наміром убивства, а також публічна демонстрація символіки забороненої терористичної організації.

Місцева влада повідомила, що Акрам зазнав критичних поранень під час перестрілки з поліцією та отямився у вівторок, перебуваючи під впливом сильнодійних медикаментів.

Як зазначили в Суді Нового Південного Уельсу, перше судове слухання відбулося безпосередньо з лікарняної палати. Розгляд справи відклали до 2026 року, щоб дати змогу провести повноцінний допит після завершення дії ліків. Коментуючи ситуацію, комісар поліції штату Мал Ланьйон наголосив: «Заради справедливості ми маємо переконатися, що він чітко розуміє, що саме відбувається».

Внаслідок атаки загинуло 16 людей. Наразі встановлено особи 13 жертв.

Нагадаємо, під час святкування Хануки на пляжі Бонді у Сіднеї двоє чоловіків влаштували масову стрілянину, відкривши вогонь із гвинтівок з автомобіля. Внаслідок атаки загинули і були поранені люди.