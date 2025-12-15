У Сіднеї під час святкування Хануки загинув ще один уродженець України

Тібор Віцен із дружиною / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Єврейська громада Chabad of Uzhhorod офіційно підтвердила загибель Тібора Віцена — уродженця Ужгорода, якого вбили терористи в Сіднеї під час святкування Хануки.

У зверненні громади йдеться, що чоловік загинув під час запалювання першої ханукальної свічки.

“З глибоким сумом і великим болем ми отримали трагічну звістку про вбивство пана Тібора Віцена, уродженця міста Унгвар, який був убитий під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії”, — повідомили в Chabad of Uzhhorod.

Реклама

У громаді зазначили, що загиблий був близьким до хабадської спільноти в Сіднеї та активно брав участь у житті громади.

Таким чином, ідеться вже про другого уродженця України, загибель якого пов’язують із цим нападом під час святкування Хануки в Сіднеї.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу загинув також емігрант з України Алекс Клейтман. За словами його дружини, чоловік намагався захистити її під час стрілянини.

Нагадаємо, у Австралії зросла кількість загиблих внаслідок терористичного нападу до 15 людей.