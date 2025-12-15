ООН і NASA спостерігають за кометою 3I/ATLAS напередодні її прольоту Фото ілюстративне / © Pixabay

Реклама

Міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня здійснить найближче зближення із Землею, уважно відстежують не лише космічні агентства, а й Організація Об’єднаних Націй.

Спостереження координує Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN), яку курує NASA, передає livescience.

Комета пролетить на відстані приблизно 270 млн кілометрів від нашої планети. За нею спостерігатимуть телескопи по всьому світу, щоб максимально точно визначити її траєкторію та вдосконалити методи прогнозування подібних об’єктів у майбутньому.

Реклама

За словами провідного дослідника IAWN і професора астрономії Університету Меріленда Джеймса Бауера, мережа вже перебуває приблизно на середині спостережної кампанії за 3I/ATLAS. Результати планують опублікувати у науковому рецензованому журналі 2026 року.

NASA координує діяльність IAWN і всі її спостережні кампанії. Комета 3I/ATLAS стала першим міжзоряним об’єктом, за яким мережа спостерігає з моменту запуску кампаній у 2017 році. Раніше IAWN відстежувала, зокрема, потенційно небезпечний астероїд Апофіс у 2020–2021 роках, а нову кампанію планують провести у 2027–2029 роках під час його безпечного, але близького прольоту повз Землю.

«Мета цих кампаній — посилити технічні можливості вимірювання положення об’єктів на небі, тобто астрометрії, для астероїдів і комет», — пояснив Бауер. За його словами, під час спостережень за 3I/ATLAS фахівці тестують нову методику астрометрії, яка у майбутньому може допомогти в плануванні космічних місій до подібних комет.

Попри міжзоряне походження, 3I/ATLAS демонструє «класичну» поведінку комети. Вона містить воду та вуглекислий газ, які поводяться так само, як і в комет Сонячної системи. Водночас точне визначення її положення ускладнюють зміни яскравості та нестабільна кома — хмара газу й пилу навколо ядра, що розширюється під час нагрівання.

Реклама

Кампанію спостережень заздалегідь планували ще з жовтня 2024 року, тому поява 3I/ATLAS наприкінці червня виявилася вдалим збігом. Комета добре вписалася у графік і була видимою з обсерваторій мережі, що зробило її ідеальним об’єктом для досліджень.

Інтерес наукової спільноти виявився рекордним. На старті кампанії в жовтні до неї долучилися 171 учасник, а під час проміжної телеконференції 9 грудня участь брали вже 100 науковців і спостерігачів.

За словами Бауера, активна участь спільноти допомагає астрономам удосконалювати навички точного визначення координат небесних тіл і підвищує готовність до моніторингу потенційно небезпечних об’єктів, які можуть наближатися до Землі.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені прогнозують масове вимирання людей, а також багатьох видів тварин.