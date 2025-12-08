Вчені прогнозують масове вимирання людей і ссавців: коли це станеться

Порожнє місто / © iStock

Вчені попереджають про можливе масове вимирання людей і ссавців через екстремальну спеку на планеті в разі формування гіпотетичного суперконтиненту Пангея Ультіма. Дослідники прогнозують, що високі температури, дефіцит води та складні кліматичні умови зроблять виживання практично неможливим для більшості видів.

Про це пише Earth.

Про результати дослідження повідомили вчені Бристольського університету на чолі з доктором Александром Фарнсвортом та доктором Еуніс Ло, співавтором дослідження, у матеріалі Earth.com за участю спеціального кореспондента Еріка Роллса.

Ідея про те, що екстремальна спека може призвести до масового вимирання і покласти край домінуванню людини та інших ссавців, спочатку може здатися сюжетом науково-фантастичного фільму. Проте нові наукові моделі підтверджують, що Земля може зіткнутися з такою кризою, якщо континенти знову об’єднаються у єдиний сухопутний масив. Деякі вчені вважають, що це може стати першим вимиранням такого типу від часів зникнення динозаврів.

Нещодавно у журналі Nature Geoscience було опубліковано дослідження, де за допомогою потужних кліматичних моделей науковці показали, як майбутній суперконтинент Пангея Ультіма може кардинально змінити глобальні умови. Прогнози вказують на значно спекотніше та сухіше середовище, яке залишить мінімум шансів на виживання.

Очолив роботу доктор Александр Фарнсворт, старший науковий співробітник Бристольського університету. Його команда проаналізувала рух тектонічних плит, зміни сонячної активності та рівень парникових газів.

Три фактори неминучого кінця

Геологи давно припускають, що континенти Землі постійно, хоча й повільно рухаються. Пангея Ультіма — гіпотетичний суперконтинент, який, за розрахунками, виникне через сотні мільйонів років.

Доктор Фарнсворт пояснює ситуацію як «потрійний удар» по життю.

Ефект континентальності: величезний масив суші буде відрізаний від охолоджувального впливу океану.

Інтенсивність Сонця: поступове збільшення яскравості Сонця призведе до сильнішого випромінювання на поверхні Землі.

Вулканічні викиди CO₂: підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері через вулканічну активність спричинить додаткове глобальне потепління.

За прогнозами, поширені температури становитимуть від 40°C до 50°C і навіть вище, з добовими екстремумами до 70°C, що зробить потовиділення ссавців недостатнім для охолодження тіла та виживання.

Вчені зазначають, що ссавці історично переживали температурні зміни, пристосовуючись через густу шерсть або сплячку. Проте від тривалої, нестерпної спеки немає порятунку: тварини та люди не зможуть ефективно регулювати тепло без доступу до води і прохолодних укриттів.

Дослідження показало, що лише 8–16% суші на майбутньому суперконтиненті залишатимуться в помірному, придатному для життя діапазоні. Дефіцит вологи ускладнить виживання, обмежуючи запаси води та зменшуючи рослинність.

Прогнози базувалися на моделях тектоніки та хімії океану. Підвищені викиди газів вулканами призведуть до концентрації CO₂ понад 600 ppm, що створить ворожі умови для більшості організмів.

Професор Бенджамін Міллс з Університету Лідса зазначив: «CO₂ може зрости від приблизно 400 ppm сьогодні до понад 600 ppm через багато мільйонів років. Якщо людство не припинить спалювати викопне паливо, ми можемо побачити ці цифри набагато раніше».

Дослідження також розширює розуміння придатності інших планет для життя. Якщо континенти зливатимуться, температура на планетах може різко зростати навіть у так званій «зоні життя».

Доктор Фарнсворт підсумував: «Ця робота показує, що навіть планети в зоні життя Сонячної системи можуть виявитися непридатними для людей залежно від того, чи розсіяні континенти, як сьогодні, чи об’єднані в суперконтинент».

Доктор Еуніс Ло закликає: «Нам потрібно вже сьогодні контролювати антропогенні викиди. Екстремальна спека шкодить здоров’ю людей, врожаю та енергосистемам. Прийняття чистих нульових викидів критично важливе».

Вчені наголошують, що потепління та екстремальні погодні явища можуть стати нормою, якщо викиди не будуть обмежені. Навіть віддалена перспектива формування Пангеї Ультіми підкреслює важливість значних заходів сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені прогнозують, що через 250 мільйонів років наша планета знову може об’єднатися в новий суперконтинент, ймовірно, Пангею Проксіму.