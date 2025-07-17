Вчені показали, якою наша планета стане через 250 мільйонів років (відео)

Вчені показали, якою наша планета стане через 250 мільйонів років / © Unsplash

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Учені б’ють на сполох: за прогнозами, приблизно через 250 мільйонів років поверхня Землі знову об’єднається в єдиний суперконтинент, ймовірно, названий Пангеєю Проксімою.

Про це пише Т4.

Народження Пангеї Проксіми: сценарії майбутнього суперконтиненту

Якщо нинішні геологічні тенденції збережуться, приблизно через 250 мільйонів років Земля знову може об’єднатися в новий суперконтинент. Американський геолог Крістофер Скотез ще у 1982 році назвав його Пангея Ультима, але пізніше перейменував на Пангея Проксіма, що означає «наступна Пангея».

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Пангея проксіма. Фото: Pokéfan95 через Wikimedia Commons (CC0 1.0) / © Wikimedia Commons

За теорією Скотеза, океанське дно в Атлантиці буде занурюватися. Через це Америка почне рухатися ближче до Африки та Євразії. Вони об’єднаються в один великий континент. Австралія та Антарктида також з’єднаються. Вони будуть розташовані на південь від цього нового континенту. Посередині залишиться невелике море.

Однак існують й інші сценарії формування майбутнього суперконтиненту:

Амазія : Всі континенти, окрім Антарктиди, можуть об’єднатися навколо північного полюса приблизно через 200-250 мільйонів років.

Ауріка: Всі континенти зійдуться біля екватора приблизно через 250 мільйонів років.

Розташування майбутнього суперконтиненту відносно екватора матиме величезний вплив на глобальний клімат, що активно досліджується вченими.

Вимирання людства: невтішні прогнози для майбутньої Землі

На жаль, перспективи виживання людства на Землі, що переживає такі колосальні зміни, видаються вкрай примарними. Дослідження 2023 року показали, що формування майбутнього суперконтиненту зробить нашу планету непридатною для наземних ссавців. Це, ймовірно, призведе до масового вимирання.

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Точний склад континентів майбутньої Землі залишається складним для прогнозування, адже передбачити події за сотні мільйонів років — надзвичайно важке завдання. Але одне можна сказати з певністю: попереду на планету чекають грандіозні та потенційно катастрофічні зміни.

Нагадаємо, астрономи з Єльського університету зробили дивовижне відкриття, дослідивши об’єкт, який вони назвали «Нескінченністю». Це пара галактик, які перебувають у процесі зіткнення, і ми бачимо їх саме в цей момент. Свої спостереження вчені описали в публікації The Astrophysical Journal Letters.