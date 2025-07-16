Вчені дослідили, що породило чорну діру: нове відкриття

Чорна діра / © NASA

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Астрономи з Єльського університету зробили дивовижне відкриття, дослідивши об’єкт, який вони назвали «Нескінченність». Це пара галактик, що перебувають у процесі зіткнення, і ми бачимо їх саме в цей момент. Свої спостереження вчені описали в публікації The Astrophysical Journal Letters.

Про це пише Universe.

Головним результатом дослідження стало виявлення в центрі новонародженої галактики хмари газу, а всередині неї — надмасивної чорної діри. Це надзвичайно цікаво, адже ці галактики знаходяться дуже далеко від нас, що дозволяє спостерігати їх такими, якими вони були в ранній молодості Всесвіту. Однак, чорна діра в центрі «Нескінченності» виявилася ще цікавішою, ніж очікувалося. Два центри галактик, що зіштовхуються, все ще розташовані далеко один від одного, а новонароджена чорна діра не збігається з жодним із них.

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Новий механізм народження чорних дір

Науковці припускають, що цей випадок може свідчити про новий механізм утворення надмасивних чорних дір. Йдеться про їхнє пряме народження з гігантських хмар газу, які під впливом певних сил моментально стискаються у компактні об’єкти.

Існування такого припущення є альтернативою стандартній теорії «легкого насіння». Остання стверджує, що єдиний механізм народження чорних дір — це вибухи наднових. Проте ця теорія не може пояснити наявність надзвичайно масивних об’єктів у дуже ранньому Всесвіті, які спостерігають вчені.

Раніше науковці не бачили нічого подібного до так званого «важкого насіння» — чорних дір масою в тисячі й десятки тисяч сонячних, і механізм їхнього утворення був для них загадкою. Але тепер, як вважають дослідники, вони фактично побачили народження одного з таких об’єктів на власні очі. Це сталося, на їхню думку, внаслідок зіткнення двох ударних хвиль, які створили надщільну ділянку, де й народилася чорна діра.

Нагадаємо, кожні 200 000-300 000 років магнітні полюси Землі повністю змінюються місцями, перетворюючи Північний полюс на Південний і навпаки. Остання така подія сталася близько 780 000 років тому, що змушує деяких експертів прогнозувати наближення чергового «перевороту». Дослідники створили жахливий звуковий ландшафт, щоб відтворити хаос цієї події, відомої як розворот Матуяма-Брунес.

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