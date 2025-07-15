Експерти попереджають, що ще одне перевертання полюсів Землі може бути неминучим

Земля / © Pixabay

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Кожні 200 000-300 000 років магнітні полюси Землі повністю змінюються місцями, перетворюючи Північний полюс на Південний і навпаки. Остання така подія сталася близько 780 000 років тому, що змушує деяких експертів прогнозувати наближення чергового «перевороту». Дослідники створили жахливий звуковий ландшафт, щоб відтворити хаос цієї події, відомої як розворот Матуяма-Брунес.

Про це повідомляє Daily Mail.

Використовуючи палеомагнітні дані, збережені в гірських породах, вчені з Центру геологічних наук імені Гельмгольца в Потсдамі, Німеччина, змоделювали магнітне поле до, під час та після цього історичного явища. Вони перетворили ці дані на музичний твір для трьох скрипок та трьох віолончелей, який відображає «дисгармонійну какофонію» складної динаміки перекидання полюсів.

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Кліп починається мелодійно, зображуючи стабільність полюсів, але стає все більш непередбачуваним та моторошним, коли магнітні поля починають коливатися.

Що таке магнітне поле Землі і чому це важливо?

Магнітне поле Землі генерується киплячими рідкими металами глибоко під земною корою. Воно простягається з надр Землі в космос, діючи як захисний щит, що відводить шкідливі заряджені частинки від Сонця подалі від нашої планети.

Переворот полюсів не відбувається миттєво, а триває поступово, протягом століть або тисяч років.

Деякі експерти попереджають, що якщо магнітне перевертання станеться знову, це може призвести до:

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«Непридатності для життя» окремих частин Землі через виведення з ладу електромереж.

Серйозних порушень систем зв’язку .

Зміни показників компасів: вони вказуватимуть на південь, що означатиме, що Гренландія буде в південній півкулі, а Антарктида — в північній.

Хоча це може збільшити вплив сонячної радіації на життя на планеті, вчені вважають, що це навряд чи спричинить катастрофічні події чи масові вимирання.

Попередні зміни магнітного поля та Південноатлантична аномалія

Минулого року дослідники також відтворили дані про епічне перетворення магнітного поля Землі, що сталося близько 41 000 років тому (подія Лашампа). Тоді магнітні полюси ослабли, а поле нахилилося навколо своєї осі. Звуковий ландшафт цієї події, створений на основі даних супутників, відображав період, коли магнітне поле Землі становило лише п’ять відсотків від своєї поточної сили.

Хоча магнітне поле повернулося до норми протягом приблизно 2000 років, експерти виявили, що його сила знову зменшилася на 10 відсотків за останні 180 років. Особливу тривогу викликає Південноатлантична аномалія — загадкова область, де напруженість геомагнітного поля зменшується ще швидше. Над цією областю вже кілька разів спостерігалися збої в роботі супутників через вплив високозаряджених частинок Сонця, що породило припущення про наближення зміни магнітного полюса.

Заспокійливі прогнози та адаптація

Проте, деякі експерти запевняють, що полюси найближчим часом не перевернуться. Дослідження, що базується на даних про напруженість геомагнітного поля Землі за останні 9000 років, не виявило доказів, які б свідчили про неминучу зміну полярності.

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«Ми відобразили зміни магнітного поля Землі протягом останніх 9000 років, і аномалії, подібні до тієї, що спостерігається в Південній Атлантиці, ймовірно, є повторюваними явищами, пов’язаними з відповідними коливаннями сили магнітного поля Землі», — пояснив Андреас Нільссон, геолог з Лундського університету.

Модель команди передбачає, що Південноатлантична аномалія відновиться сама по собі і навряд чи спровокує зворотний тренд. «Виходячи з подібності з відтвореними аномаліями, ми прогнозуємо, що Південноатлантична аномалія, ймовірно, зникне протягом наступних 300 років, і що Земля не рухається до зміни полярності», — додав пан Нільссон.

Магнітне поле Землі перебуває в стані постійних змін. Хоча його сила зменшується, а магнітний північ дрейфує, життя на Землі вже переживало численні зміни протягом мільярдів років без катастрофічних наслідків чи масових вимирань. Тварини, що використовують магнітне поле для міграції, ймовірно, зможуть адаптуватися до змін.

Збільшення радіації на рівні землі, що може подвоїти загальний вплив космічного випромінювання та спричинити незначне зростання смертей від раку, все ж буде «набагато менше, ніж лежати на пляжі у Флориді цілий день», зазначає професор Річард Холм.

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Вчені наголошують на важливості автономних енергетичних систем, що використовують відновлювані джерела, для захисту від можливих відключень електроенергії внаслідок сонячних бур, оскільки магнітне поле продовжує слабшати.

Деякі дослідження припускають, що клімат Землі також може змінюватися. Данське дослідження показало, що коливання кількості космічних променів, що потрапляють в атмосферу, прямо впливають на кількість хмар, що покривають планету, що може пояснити природний період низької хмарності.

Нагадаємо, цього літа на нас чекають одні з найкоротших днів в історії: 22 липня та 5 серпня доба скоротиться на 1,38 і 1,51 мілісекунди відповідно. Причина — неочікуване пришвидшення обертання Землі.