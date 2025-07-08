На Землі стануть коротшими два дні: подробиці

Земля / © Pixabay

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У липні та серпні 2025 року наша планета обертатиметься швидше, ніж зазвичай. Вчені прогнозують, що 9 липня, 22 липня та 5 серпня день триватиме на 1,3–1,5 мілісекунди менше, ніж стандартні 24 години. Причина — положення Місяця, яке впливає на вісь обертання Землі.

Про це пише Livescience.

«Коли Місяць віддаляється від екватора, Земля обертається швидше — як дзиґа, яку крутять за вісь зверху», — пояснюють дослідники.

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Подібні коливання вже траплялися раніше. Так, 5 липня 2024 року був найкоротшим днем за останні 50 років — він тривав на 1,66 мс менше, ніж 24 години.

Що впливає на зміну тривалості дня

На швидкість обертання Землі впливає не лише Місяць. Зміни клімату, сезонні явища, переміщення мас льоду та води, а також навіть великі землетруси здатні змінювати тривалість доби. Наприклад, землетрус 2011 року в Японії скоротив день на 1,8 мікросекунди.

«Навіть листя дерев у північній півкулі може впливати: маса зміщується, і це уповільнює обертання», — зазначив геофізик Річард Холм.

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Що це означає для нас

Попри наукову важливість, на практиці ми не помітимо змін — годинники продовжують рахувати звичні 24 години. Однак із часом накопичені мілісекунди створюють розсинхронізацію з реальним положенням планети.

Щоб це врегулювати, Міжнародна служба обертання Землі (IERS) періодично додає або віднімає так звані «високосні секунди» до часу UTC.

Нагадаємо, нове дослідження виявило незвичайний тектонічний процес, що відбувається під Центрально-Анатолійським плато в Туреччині. Частина земної кори там ніби «стікає» вглиб надр планети.

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Це явище називається «літосферне капання» і є досить рідкісним. Воно додає нових знань до розуміння тектоніки плит не лише на Землі, але, можливо, і на інших планетах.