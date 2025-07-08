Вчені знайшли світ, який cамознищується

Планети в космосі / © pixabay.com

Реклама

Астрономи виявили унікальне небесне тіло — екзопланету, яка настільки тісно обертається навколо своєї зорі, що її присутність буквально дестабілізує зоряне магнітне поле, викликаючи потужні спалахи. Ці спалахи обвалюються на саму планету, прискорюючи втрату її атмосфери.

Про це пише Science Alert.

Уперше дослідникам вдалося зафіксувати подібну взаємодію між зорею та планетою. Гігантська екзопланета розташована у настільки близькій орбіті, що викликає порушення магнітного поля зорі, яке провокує енергійні сплески радіації.

Реклама

«Ми вперше отримали чітке свідчення магнітної взаємодії між зорею та планетою, коли планета провокує енергетичні спалахи на своїй зорі. Особливо захоплює те, що ця взаємодія триває щонайменше три роки, тож ми можемо детально її досліджувати», — зазначила астрофізик Катерина Іллін з Нідерландського інституту радіоастрономії.

До нещодавна наука вважала, що зірки практично не реагують на вплив планет, оскільки ті занадто малі. Проте нові спостереження вказують на протилежне. У центрі дослідження — зоря HIP 67522 і її супутник HIP 67522b. Система розташована на відстані близько 408 світлових років і має всього 17 млн років — за астрономічними мірками, вона щойно «народилася».

Планета, подібна за розмірами до Юпітера, але значно легша — лише 5% його маси, робить повний оберт навколо зорі менш ніж за тиждень — за 6,95 дня. Під час цього руху її власне магнітне поле ніби зіштовхується з магнітним полем зорі, створюючи накопичення енергії, яка час від часу «вивільняється», запускаючи спалахи, спрямовані безпосередньо на HIP 67522b.

Протягом п’ятирічного періоду дослідники зафіксували 15 таких спалахів.

Реклама

«Схоже, що планета провокує особливо енергійні спалахи. Хвилі, які вона надсилає вздовж магнітного поля зорі, ініціюють спалахи в конкретні моменти. Але енергія самих спалахів набагато вища, ніж енергія хвиль. Ми вважаємо, що хвилі лише запускають вибухи, які вже „чекають“ на вивільнення», — розповіла астрофізик.

За підрахунками, планета отримує ушестеро більше радіації, ніж якби не втручалась у магнітне поле зорі. Через свою «пухку» структуру її атмосфера швидко втрачається в космосі. Якщо процес триватиме, то вже за 100 млн років HIP 67522b може зменшитися до розмірів Нептуна.

Наступне завдання науковців — знайти подібні системи в межах Чумацького Шляху, щоб краще зрозуміти це раніше невідоме явище.

До слова, астрономи відкрили екзопланету TOI-1846 b, яка має значні запаси води. Це небесне тіло належить до класу суперземель і розташоване на відстані 154 світлових років від Землі.

Реклама