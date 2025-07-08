Ученые нашли мир, который самоуничтожается

Планеты в космосе / © pixabay.com

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Астрономы обнаружили уникальное небесное тело — экзопланету, которая настолько тесно вращается вокруг своей звезды, что ее присутствие буквально дестабилизирует звездное магнитное поле, вызывая мощные вспышки. Эти вспышки обрушиваются на саму планету, ускоряя потерю ее атмосферы.

Об этом пишет Science Alert.

Впервые исследователям удалось зафиксировать подобное взаимодействие между звездой и планетой. Гигантская экзопланета расположена в настолько близкой орбите, что вызывает нарушение магнитного поля звезды, которое провоцирует энергичные всплески радиации.

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«Мы впервые получили четкое свидетельство магнитного взаимодействия между звездой и планетой, когда планета провоцирует энергетические вспышки на своей звезде. Особенно захватывает то, что это взаимодействие длится не менее трех лет, поэтому мы можем детально его исследовать», — отметила астрофизик Екатерина Ильин из Нидерландского института радиоастрономии.

До недавнего времени наука считала, что звезды практически не реагируют на влияние планет, поскольку те слишком малы. Однако новые наблюдения указывают на обратное. В центре исследования — звезда HIP 67522 и ее спутник HIP 67522b. Система расположена на расстоянии около 408 световых лет и имеет всего 17 млн лет — по астрономическим меркам, она только что «родилась».

Планета, подобная по размерам Юпитеру, но значительно легче — всего 5% его массы, делает полный оборот вокруг звезды менее чем за неделю — за 6,95 дня. Во время этого движения ее собственное магнитное поле как бы сталкивается с магнитным полем звезды, создавая накопление энергии, которая время от времени «высвобождается», запуская вспышки, направленные непосредственно на HIP 67522b.

В течение пятилетнего периода исследователи зафиксировали 15 таких вспышек.

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«Похоже, что планета провоцирует особо энергичные вспышки. Волны, которые она посылает вдоль магнитного поля звезды, инициируют вспышки в конкретные моменты. Но энергия самих вспышек гораздо выше, чем энергия волн. Мы считаем, что волны лишь запускают взрывы, которые уже „ждут“ высвобождения», — рассказала астрофизик.

По подсчетам, планета получает в шесть раз больше радиации, чем если бы не вмешивалась в магнитное поле звезды. Из-за своей «рыхлой» структуры ее атмосфера быстро теряется в космосе. Если процесс будет продолжаться, то уже через 100 млн лет HIP 67522b может уменьшиться до размеров Нептуна.

Следующая задача ученых — найти подобные системы в пределах Млечного Пути, чтобы лучше понять это ранее неизвестное явление.

К слову, астрономы открыли экзопланету TOI-1846 b, которая имеет значительные запасы воды. Это небесное тело относится к классу суперземель и расположено на расстоянии 154 световых лет от Земли.

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