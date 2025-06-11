Конец Вселенной может наступить гораздо раньше: ученые сказали когда

Вселенная / © pixabay.com

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Астрофизики шокировали новым расчетом: Вселенная может исчезнуть не через 10^1100 лет, как считалось ранее, а уже через 10^78. И хотя эта цифра все еще за пределами человеческого понимания, она свидетельствует: даже самые устойчивые структуры космоса не вечны.

Об этом говорится в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.

Исследование возглавил профессор Гейно Фальке из Университета Радбауда. В нем ученые пришли к выводу, что испаряются не только черные дыры, но и другие сверхплотные объекты, в частности, белые карлики и нейтронные звезды.

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«Конец наступит значительно раньше, чем предполагалось, но человечество этого не увидит — это произойдет за пределами любого представления о времени», — заявил Фальке.

Это открытие изменяет представление о финале существования космоса. В нем не будет эпического взрыва или внезапного угасания. Вселенная будет таять медленно — атом за атомом, эон за эоном, пока не растворится окончательно.

В то же время ученые поднимают новые вопросы: сохранятся ли следы нашей эпохи в квантовом «осаде» Вселенной? И возможно ли повторное рождение из-за гипотезы мультивселенных?

Напомним, астрономы недавно обнаружили экзопланету Kepler-725c, расположенную в зоне, пригодной для жизни, на расстоянии примерно 2472 световых лет от Земли. Эта планета имеет массу, похожую на массу «мини-нептуна» или «суперземли», что делает ее особенно интересной для исследований.

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Kepler-725c был обнаружен с помощью метода вариаций времени транзита (TTV). Это метод, позволяющий обнаруживать «скрытые» планеты, не проходящие прямо перед звездой, но влияющие на орбиты соседних планет своим гравитационным полем.

Астрономы исследовали движение другой планеты — Kepler-725b (теплого Юпитера), и обнаружили изменения в ее орбите, указывающие на наличие другого объекта — именно Kepler-725c.