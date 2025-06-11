Энергетики рассказали, ожидать ли украинцам отключения света летом

Ожидать ли отключение света летом. / © ТСН.ua

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Летом украинцы могут не волноваться по поводу стабильности электроснабжения, уверяют в "Укрэнерго". Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, и дефицита электроэнергии не ожидается — при условии, что российские обстрелы не будут наносить новые повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил временно и. о. председателя правления компании Алексей Брехт "Интерфаксу".

"Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта – коммерческое. Мы также экспортируем электроэнергию", – заявил Брехт во время Energy Day 2025 от Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

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По его словам, если не будет новых ударов по энергетическим объектам, то летом, осенью и даже зимой проблем с электроснабжением не возникнет.

"Если не будут стрелять, то отключений света летом не будет", - подчеркнул он в комментарии журналистам.

В то же время энергетики продолжают подготовку к отопительному сезону и укрепление энергетической инфраструктуры, учитывая риски атак со стороны РФ.

Напомним, что российская оккупационная армия нанесла удар по объекту энергетики в Херсонской области в среду, 11 июня. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, но население области должно быть готово к длительным отключениям электроэнергии.

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