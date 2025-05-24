Тариф на свет: сколько будут платить украинцы с 1 июня

Тарифы не изменятся / © pixabay.com

Реклама

Согласно постановлению Кабинета министров, украинцы и дальше будут платить по ставке 4,32 грн за кВт*ч. Это решение будет действовать до 31 октября 2025 года.

Об этом пишет издание «Факты».

Таким образом, до ноября стоимость электроэнергии для населения останется без изменений. В июне украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт*ч. Следует отметить, что для владельцев двухзонных счетчиков предусмотрены пониженные тарифы в ночное время. С 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составит 2,16 грн за кВт*ч.

Реклама

Ранее, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года, для владельцев электрических отопительных установок действовала льготная цена — 2,64 грн за кВт*ч при условии, что их месячное потребление не превышало 2 тысяч грн за кВт*час.

Однако в январе Кабмин изменил условия: теперь пользователи электроотопления оплачивают полный тариф только за превышающие этот лимит объемы. За потребленную электроэнергию в пределах 2 тысяч кВт*ч сохраняется тариф 2,64 грн.

Ранее стало известно, что «Укрэнерго» готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, в результате чего он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч.

По словам нардепа Алексея Кучеренко, тарифы для населения могут пересмотреть весной.

Реклама

«До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости электроэнергии, о необходимости поднятия и т. д. Это неизбежно», — добавил Кучеренко.