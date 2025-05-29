Возможен ли прорыв на Сумщине: что говорит эксперт

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Россия реализует операцию на севере Украины в соответствии с планами, разработанными еще год назад.

Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телеканала «Киев 24».

По его словам, массированные авиаудары и применение артиллерии, ранее наносившиеся по Курской области, ныне перенесены на территорию Сумщины.

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«Эти разрушения, которые россияне сделали своей авиацией и артиллерией на территории Курской области, — все это было запланировано для Сумщины», — подчеркнул Жмайло.

Эксперт объяснил, что пока у Украины было дальнобойное оружие, удалось удерживать плацдарм. Однако после исчерпания боекомплекта российские силы смогли пережать числом и продвинуться поближе к украинской границе.

Ключевую роль в прорыве, по словам Жмайла, сыграл массированный огонь управляемых авиабомб и большое количество FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. Это заставило украинские силы временно отойти с части позиций.

Несмотря на это, он отмечает, что «новых значительных продвижений врага нет», а ожесточенные бои продолжаются.

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Относительно непосредственной угрозы для областного центра Сумы, Жмайло отметил, что в ближайшее время прорыв россиян в город маловероятен.

«Да, они обладают численным преимуществом, но россияне воюют тактикой мясных штурмов. Эта тактика скорее исчерпает их силы, чем позволит дойти до Сум», — считает эксперт.

В то же время, он предупреждает, что цель противника — не столько захватить Сумы, сколько приблизиться к городу на дистанцию, с которой его можно будет поражать артиллерией и дронами.

Напомним, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковника ВСУ Максима Жорина, к ситуации с продвижением российских войск на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно.

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По мнению офицера, накопленных Россией сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача врага, скорее всего, состоит в том, чтобы просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе.

Он призвал «очень срочно» готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами.