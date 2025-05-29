Чи можливий прорив на Сумщині: що каже екперт

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Росія реалізовує операцію на півночі України відповідно до планів, які були розроблені ще рік тому.

Про це заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телеканалу «Київ 24».

За його словами, масовані авіаудари та застосування артилерії, які раніше завдавали по Курській області, нині перенесені на територію Сумщини.

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«Ці руйнування, які росіяни зробили своєю авіацією та артилерією на території Курської області, — усе це було заплановано для Сумщини», — підкреслив Жмайло.

Експерт пояснив, що поки в України була далекобійна зброя, вдалося утримувати плацдарм. Проте після вичерпання боєкомплекту російські сили змогли перетиснути числом і просунутися ближче до українського кордону.

Ключову роль у прориві, за словами Жмайла, зіграв масований вогонь керованих авіабомб та велика кількість FPV-дронів, зокрема на оптоволокні. Це змусило українські сили тимчасово відійти з частини позицій.

Попри це, він наголошує, що наразі «нових значних просувань ворога немає», а запеклі бої тривають.

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Щодо безпосередньої загрози для обласного центру Суми, Жмайло зазначив, що найближчим часом прорив росіян до міста є малоймовірним.

«Так, вони мають чисельну перевагу, але росіяни воюють тактикою м’ясних штурмів. Ця тактика швидше вичерпає їхні сили, ніж дозволить дійти до Сум», — вважає експерт.

Водночас він попереджає, що мета противника — не стільки захопити Суми, скільки наблизитися до міста на дистанцію, з якої його можна буде уражати артилерією та дронами.

Нагадаємо, за словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковника ЗСУ Максима Жоріна, до ситуації з просуванням російських військ на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.

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На думку офіцера, накопичених Росією сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Завдання ворога, скоріш за все, полягає в тому, щобпросто зайти вглиб території і використовувати це в переговорному процесі.

Він закликав «дуже терміново» готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.