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Действительно ли РФ готовится к мировой войне: в СНБО прокомментировали угрозу
Андрей Коваленко опроверг представление о самостоятельной военной мощи России, отметив ее зависимость от поддержки третьих стран.
Заявления о подготовке России к мировой войне свидетельствует о том, что в Европе ничего не понимают о реальных угрозах.
Так информацию немецкого издания Spiegel прокомментировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Когда немецкий шпигель пишет, что „Кремль готовится к мировой войне“, то я в очередной раз вижу, что в Европе ничего не понимают о реальных угрозах. И эти угрозы не столько в российской армии или оружии как таковом», — говорится в заявлении Коваленко.
Он отметил, что у России не будет ресурсов воевать самостоятельно даже через 4-6 лет.
Руководитель ЦПД объяснил, в чем заключается главная угроза.
"Главная угроза — это российская армия, в составе которой могут быть войска кндр. А также развитие дронов с китайским ИИ, и других типов вооружений. Ставка на количество, которое обеспечить россии может только поддержка третьих стран, как и изменения в их армии», — говорится в сообщении.
Напомним, издание Der Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные сообщило, что Россия проводит масштабную модернизацию военной инфраструктуры, что может указывать на подготовку к потенциальному глобальному конфликту.
К слову, по оценкам Института изучения войны (ISW), РФ готовится к затяжной войне против Украины, а возможно, и к будущему конфликту с НАТО. Аналитики объяснили свои оценки усилиями Москвы по повышению производства дронов и ракет, а также риторикой российских властей.