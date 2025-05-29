Действительно ли РФ готовится к мировой войне: в СНБО прокомментировали угрозу

Президент России Владимир Путин и его армия / © ТСН

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Заявления о подготовке России к мировой войне свидетельствует о том, что в Европе ничего не понимают о реальных угрозах.

Так информацию немецкого издания Spiegel прокомментировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Когда немецкий шпигель пишет, что „Кремль готовится к мировой войне“, то я в очередной раз вижу, что в Европе ничего не понимают о реальных угрозах. И эти угрозы не столько в российской армии или оружии как таковом», — говорится в заявлении Коваленко.

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Он отметил, что у России не будет ресурсов воевать самостоятельно даже через 4-6 лет.

Руководитель ЦПД объяснил, в чем заключается главная угроза.

"Главная угроза — это российская армия, в составе которой могут быть войска кндр. А также развитие дронов с китайским ИИ, и других типов вооружений. Ставка на количество, которое обеспечить россии может только поддержка третьих стран, как и изменения в их армии», — говорится в сообщении.

Напомним, издание Der Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки и разведданные сообщило, что Россия проводит масштабную модернизацию военной инфраструктуры, что может указывать на подготовку к потенциальному глобальному конфликту.

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К слову, по оценкам Института изучения войны (ISW), РФ готовится к затяжной войне против Украины, а возможно, и к будущему конфликту с НАТО. Аналитики объяснили свои оценки усилиями Москвы по повышению производства дронов и ракет, а также риторикой российских властей.