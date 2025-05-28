Осенью Россия может использовать Беларусь для новой агрессии — ГПСУ

Военные учения / © Associated Press

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Осенью 2025 года на территории Беларуси начнется активная фаза совместных учений с Россией. Пограничники предостерегают: это может иметь последствия для безопасности Украины.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Громадського радіо.

По его словам, сейчас со стороны Беларуси нет формирования ударных группировок, но направление от Волыни до Черниговщины остается потенциально опасным. Особенно риски могут возрасти в сентябре — во время совместных учений РФ и Беларуси.

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«Особенно угроза начнет расти на фоне тех анонсированных совместных учений, к которым будут привлечены подразделения российской и белорусской армий», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Речь идет о совместных военных учениях России и Беларуси «Запад-2025», которые стартуют летом. Активная фаза маневров запланирована на сентябрь, и именно тогда ожидается рост угрозы для Украины с северного направления.

«Сейчас мы наблюдаем, что идут такие больше планировочные мероприятия по их проведению. Наша задача — трезво анализировать ситуацию и быть готовыми к любым рискам. Будь то учения, будь то какие-то другие действия, которые может совершать Россия, используя территорию Беларуси. Поэтому мы усиливаемся и по линии границы, и в приграничье для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые могут возникнуть с территории Беларуси», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что на совместных российско-белорусских военных учениях «Запад-2025» могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».

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