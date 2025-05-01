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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Наступление из Беларуси 2025 года: эксперт рассказал, куда Путин тянет Лукашенко

В Беларуси запланированы военные учения.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Владимир Путин

Владимир Путин

Плановые военные учения в Беларуси были запланированы на осень 2025 года, но, конечно, все может неожиданно измениться в любой момент. Путин ведь тянет Лукашенко в войну.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

По его словам, президент Беларуси Лукашенко «маневрирует» уже четвертый год. Он всячески помогает Путину с вооружением, техникой, предоставляет аэродромы, учебные центры для тренировок, лечит раненых россиян в больницах. Но этого Путину маловато.

«Имея опыт сотрудничества с Северной Кореей, российский диктатор стремится вовлечь Беларусь в войну, точнее, в активные боевые действия. А Лукашенко пытается этого избежать, поскольку понимает, чем для него лично это может закончиться», — говорит Игорь Романенко.

Ранее мы писали о том, что российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область с южного направления.

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