Наступление из Беларуси 2025 года: эксперт рассказал, куда Путин тянет Лукашенко

Владимир Путин

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Плановые военные учения в Беларуси были запланированы на осень 2025 года, но, конечно, все может неожиданно измениться в любой момент. Путин ведь тянет Лукашенко в войну.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

По его словам, президент Беларуси Лукашенко «маневрирует» уже четвертый год. Он всячески помогает Путину с вооружением, техникой, предоставляет аэродромы, учебные центры для тренировок, лечит раненых россиян в больницах. Но этого Путину маловато.

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«Имея опыт сотрудничества с Северной Кореей, российский диктатор стремится вовлечь Беларусь в войну, точнее, в активные боевые действия. А Лукашенко пытается этого избежать, поскольку понимает, чем для него лично это может закончиться», — говорит Игорь Романенко.

Ранее мы писали о том, что российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область с южного направления.