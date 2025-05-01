Враг рвется на Днепропетровщину: военные назвали направление

Российские военные на бронетехнике / © Associated Press

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Российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область с южного направления. Враг также рвется к пересечению административной границы трех украинских областей.

Об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона.

По словам Волошина, российская армия не уменьшает свою активность на Новопавловском направлении. В течение этих и предыдущих суток враг провел там 16 штурмовых действий.

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«Утром также он продолжает свои штурмовые действия, потому что он изо всех сил рвется туда, где сходятся три области: административная граница Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Враг рвется также зайти на Днепропетровщину с этого южного направления«, — рассказал спикер защитников юга.

«Вчера враг провел за сутки перегруппировки и сегодня снова продолжает с новыми силами штурмы малыми группами пехоты в направлении населенных пунктов Лобково, Степное, Малые Щербаки», — сказал Волошин.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Днепропетровской области. Для этого вражеское командование ежедневно бросает в бой новые подразделения и отчитывается о призрачных успехах.

Однако, по мнению бойца Сил терробороны ВСУ, военного эксперта Александра Мусиенко, нет признака подготовки россиян к наступлению на Днепр или Павлоград.