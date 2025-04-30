Война в Украине: как ФСБ России вербует украинских школьников интимными фото — шокирующие подробности

Детям провели лекцию о вербовке / © УНИАН

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Для диверсионных задач россияне вербуют детей. С начала года уже 14 несовершеннолетних были вовлечены в террористические акты против Украины. В нацполиции говорят: российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию внутри страны и все чаще используют с преступными намерениями подростков.

Чтобы противодействовать вербовке правоохранители совместно с представителями Службы безопасности Украины проводят для украинских школьников профилактические уроки. На одном из таких побывала корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

Под звуки школьного звонка десятиклассники столичного лицея спешат в класс. В роли лекторов сегодня полицейские и представитель СБУ Артем Дехтяренко.

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"Они предлагают вам заработать денег за какую-то небольшую услугу. Это или развешать какие-то листовки, или какое-то граффити якобы невинные против ТЦК. Или куда-то занести свой пакет", - объясняет Артем Дехтяренко.

Впоследствии детей начинают шантажировать и заставляют совершать уже серьезные преступления, объясняют в СБУ.

Лекция в лицее / © ТСН

«В последнее время происходит новая эволюция российских спецслужб, когда они не просто приглашают людей на выполнение задач, а когда они используют агентов в слепую и превращают их в агентов смертников», — говорит Артем Дехтяренко.

Это произошло с двумя подростками в Ивано-Франковске. 11 марта россияне взорвали ребят, когда те несли взрывчатку к месту закладки. 17-летний завербованный погиб на месте. 15-летний мальчик выжил. Но теперь без обеих ног практически слеп.

Вопросов к стражам порядка у детей много. Школьники признаются, среди присутствующих есть и те, кого враг уже пытался привлекать к диверсиям.

Десятиклассница София рассказывает — ее подруге тоже предлагали «легкую» подработку, а когда та отказалась выполнять задание, девушку шантажировали интимными фотографиями.

«Интимных фотографий не было, так что мы просто заблокировали и все», — говорит София.

Вербуют подростков чаще всего из-за соцсетей, иногда связываются даже через компьютерные игры, рассказывают полицейские.

«Акцент идет на подростков, потому что Россия считает что эта категория является наиболее уязвимой и это та категория населения, которую легче всего завербовать. Они должны знать, что уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это может быть даже пожизненное лишение свободы», — говорит спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис.

При попытках вербовки правоохранители призывают сразу же обращаться в полицию. В СБУ есть чат бот — «Спали ФСБовца». На него анонимно можно сообщить о диверсии или теракте, который вам предлагают совершить. По данным правоохранителей, самому младшему ребенку, который пытались завербовать россияне, всего 13 лет. Так что в учебных заведениях со старшеклассниками регулярно общаются на эти темы, рассказывает преподаватель.

Дата публикации 10:37, 30.04.25 Количество просмотров 10 ФСБшники запугивают украинских подростков! Серьезное предупреждение от СБУ!

«Эти флаги, эти шевроны, эти портреты они висят здесь для того, чтобы дети видели, кто их защищает, кто их защищал, кто, к сожалению, уже погиб. Какой ценой дается каждый звонок. Каждый их урок», — говорит учитель Руслан Цыганков.

С начала прошлого года СБУ и нацполиция задержали уже более 600 человек, которые по поручению российских кураторов занимались поджогами, диверсиями и терактами. Почти пятая часть всех завербованных — несовершеннолетние. Вместо легких денег они получают тюремные сроки, ранения или погибают.

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