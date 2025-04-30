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- Украина
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Гуляла с ребенком и собирала данные для РФ: в Житомирской области СБУ разоблачила предательницу
Женщина собирала данные под видом прогулок с ребёнком.
СБУ разоблачила предательницу, работавшую на врага в Житомирской области. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу окупантов корректировала ракетно-дроновые удары РФ по региону.
Об этом сообщила СБУ.
"Чтобы получить координаты для огневого поражения, предательница обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников. Для конспирации разведвылазок агент делала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, который "по легенде" отводил в местный детсад", - сообщили в Службе.
Таким образом, фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны. Также она шпионила по направлениям движения грузовых поездов "Укрзализныци", среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.
Правоохранители задержали агента и предотвратили передачу разведданных агрессору. Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских объектов.
По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда искала "дополнительные заработки" на телеграмм-каналах. Там ее завербовал российский спецслужб, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ. При обушке у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала еще 4 предателей, работавших против нашего государства на востоке, севере и западе Украины. По заказу РФ они занимались поджогами в разных регионах Украины.