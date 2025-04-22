"Турист" из Европы на службе РФ: СБУ разоблачила диверсанта на Буковине

Задержанный подозреваемый / © СБУ

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Служба безопасности Украины завершила расследование дела о диверсиях на железных дорогах Винницкой и Черновицкой областей. Агент РФ, готовивший подрыв военных эшелонов, теперь может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила СБУ.

В октябре 2024 года Служба безопасности Украины задержала диверсанта, который готовился взорвать железнодорожные пути. Его целью было сбросить грузовой поезд под откос, чтобы нарушить логистические поставки Вооруженных Сил Украины на юго-западе страны.

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Задержанный оказался гражданином одного из европейских государств, который ранее учился в российском военном вузе. После полномасштабного вторжения РФ он прибыл в Украину под видом туриста, но на самом деле занимался сбором информации о передвижении военных эшелонов.

Чтобы избежать разоблачения, диверсант часто менял место жительства, однако СБУ смогла проследить его действия. Во время обыска у него обнаружили самодельное взрывное устройство и телефон с данными, подтверждающими связи с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения). Дело передано в суд — теперь диверсанту грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве задержан российский шпион, работавший на известной украинской радиостанции.