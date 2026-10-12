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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пытался подорвать автобус с военными: в Ровно задержан студент

Россияне завербовали студента из Киева, заложившего самодельную бомбу под автобус, где перевозили украинских воинов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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СБУ вовремя разоблачила замысел врага

СБУ вовремя разоблачила замысел врага / © СБУ

СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу России пытался подорвать автобус с воинами ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

Агент РФ планировал подорвать целое подразделение Вооруженных Сил Украины во время его отправки в пункт постоянной дислокации.

Как выяснило следствие, для совершения теракта враг завербовал студента из Киева, заложившего самодельную бомбу под автобус, где перевозили украинских воинов.

«Напротив парковки агент установил замаскированную в коробку из-под сока телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб. С помощью „видео ловушки“ россияне надеялись отслеживать движение военных в салон автобуса и подорвать его в момент движения в пункт назначения», — говорится в сообщении.

У задержанного, пытавшегося скрыться, изъят смартфон, с которого он «отчитался» агентам о заложенной взрывчатке на месте запланированного теракта.

По материалам дела агентурную задачу выполнял студент одного из столичных университетов. В поле зрения российских спецслужб он попал во время поисков «быстрых» заработков в тематических Телеграм-каналах.

Установлено, что взрывчатка была усилена двумя стеклянными бутылками с горючей жидкостью для увеличения поражающего действия.

/ © СБУ

© СБУ

Напомним, ранее СБУ призвала украинцев строго соблюдать информационную тишину и воздержаться от съемки и обнародования фото или видео о последствиях российских атак. В спецслужбе подчеркнули, что это касается любых кадров, изображающих попадание по объектам критической инфраструктуры, военным позициям или фиксирующих работу средств ПВО.

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