Российский дрон / © ГУР Минобороны

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Утром 30 сентября в Киеве, Луцке и Ровно прогремели взрывы. Перед этим сообщали о дронах в небе.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

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Российские реактивные дроны атакуют западные области. Взрывы раздались около 7 утра.

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По данным мониторинговых каналов, вероятнее всего, Россия атакует центр и запад Украины новыми реактивными дронами «Герань». Официального подтверждения от Воздушных сил по состоянию на утро нет.

Что и куда летит

Воздушная атака по украинским городам продолжается. Воздушные силы предупреждают о новых реактивных дронах.

Реактивный БпЛА через Украинку в направлении Киева.

Киев! Реактивный БПЛА через Борщаговку.

Реактивный БПЛА через Ровенщину на Волынь.

Реактивный БпЛА мимо Вышгорода на Киев (Оболонь).

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский предупредил о новых дронах, двигающихся в сторону города.

«Еще один реактив на Ровенщине, скорость 450–550 км/ч, ориентировочно 130 км до Луцка по прямой… Продолжает движение на север Ровенской области», — написал он.

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Карта тревоги 30 сентября

Атака РФ по Украине 30 сентября — последние новости

Напомним, в ночь на среду, 30 сентября, Россия совершила очередную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область. В результате атаки погиб ребенок, еще три человека травмированы. В Вышгороде спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома трех человек.

Также под вражеской атакой был Киев. Россия нанесла удар по столице баллистическими ракетами. По данным мониторов, это были ракеты Циркон.

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