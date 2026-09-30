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В Киеве, Луцке и Ровно — новые взрывы, а запад массированно атакуют реактивные дроны: что и куда летит (карта)
По данным мониторинговых каналов, вероятнее всего, Россия атакует центр и запад Украины новыми реактивными дронами «Герань».
Утром 30 сентября в Киеве, Луцке и Ровно прогремели взрывы. Перед этим сообщали о дронах в небе.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
Российские реактивные дроны атакуют западные области. Взрывы раздались около 7 утра.
По данным мониторинговых каналов, вероятнее всего, Россия атакует центр и запад Украины новыми реактивными дронами «Герань». Официального подтверждения от Воздушных сил по состоянию на утро нет.
Что и куда летит
Воздушная атака по украинским городам продолжается. Воздушные силы предупреждают о новых реактивных дронах.
Реактивный БпЛА через Украинку в направлении Киева.
Киев! Реактивный БПЛА через Борщаговку.
Реактивный БПЛА через Ровенщину на Волынь.
Реактивный БпЛА мимо Вышгорода на Киев (Оболонь).
Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский предупредил о новых дронах, двигающихся в сторону города.
«Еще один реактив на Ровенщине, скорость 450–550 км/ч, ориентировочно 130 км до Луцка по прямой… Продолжает движение на север Ровенской области», — написал он.
Атака РФ по Украине 30 сентября — последние новости
Напомним, в ночь на среду, 30 сентября, Россия совершила очередную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область. В результате атаки погиб ребенок, еще три человека травмированы. В Вышгороде спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома трех человек.
Также под вражеской атакой был Киев. Россия нанесла удар по столице баллистическими ракетами. По данным мониторов, это были ракеты Циркон.