В Раде предлагают изменить правила для СБУ: что предусматривает законопроект

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, изменяющий правила назначения и увольнения главы СБУ и усиливающий контроль за назначением руководства спецслужбы. Это нужно, чтобы привести законодательство в соответствие с Конституцией Украины.

Об этом сообщили авторы законодательной инициативы в пояснительном документе к проекту.

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Как по новым правилам будут назначаться глава СБУ

По данным разработчиков документа, действующая редакция Закона Украины «О Службе безопасности Украины» противоречит нормам Конституции. Пока в законе указано, что главу спецслужбы назначает и увольняет президент Украины.

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В то же время, Основной Закон Украины определяет другой порядок. Президент вносит соответствующее представление, а Верховная Рада назначает или увольняет главу СБУ. Проект закона предлагает закрепить данную конституционную норму на уровне профильного законодательства.

Требование ЕС и контроль Совета: как изменится назначение руководства СБУ

Кроме смены правил для главы СБУ, документ предлагает привлечь парламент к выбору всего руководства спецслужбы. Теперь кандидатуры на руководящие должности должен будет согласовывать профильный комитет Верховной Рады.

Авторы объясняют, что это поможет лучше контролировать работу СБУ со стороны общества и парламента. Кроме того, принятие законопроекта является одним из требований для вступления Украины в Евросоюз.

Чтобы эти правила заработали, изменения также будут внесены в законы о нацбезопасности и борьбе с терроризмом. Как говорится в пояснении к документу, это поможет обновить сферу обороны и усилит контроль парламента за правоохранителями.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16119 об образовательных правах коренных народов и национальных меньшинств. Венгрия уже приветствовала появление документа и ожидает, что парламент рассмотрит его в октябре.

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